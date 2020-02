Додано: Вів 11 лют, 2020 08:37

Первый написав: Diego написав: позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?

https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/

картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png

Придивіться.

Цікаво що побачите в кийові і нам розкажете.

Зи бажано не про харків.

Не +40%, а заработали +40%,тобто 8..10% на оренді щороку, + 20,% росту ціни активу (з них 10% результа ревалу грн) Не +40%, а заработали +40%,тобто 8..10% на оренді щороку, + 20,% росту ціни активу (з них 10% результа ревалу грн)

