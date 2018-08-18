Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого: Кейс 1: Вводные данные сумма в 50000$ Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам. Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить ))) Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели Кейс 2: Исходные данные те же 50000$ Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю
PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
Гарний пост. Памятаю видуманого персонажа стм яка в 2015 і 2016 роках вимагала підняти їй вії щоб вона побачила де дорожай.
І у тому числі через цього видуманого персонажу Сержики і ко тепер повинні видумувати кейс 1 і кейс 2. Нижній сегмент 75 куе. В 2015-2016 роках видумані 75 куе... нижній сегмент. 75 куе!!!!! Нижній сегмент. Поділив заначку 50/50. Впевнений що видуманий персонаж сержик так і тримає кошти на купівлю квартири.
Цікаво, шо там з совістю у видуманого персонажа стм...
stm написав:В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого: Кейс 1:
Кейс 2: ... просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
При этом не учтена нестабильность банковской системы, которая может не отдать депозит, нестабильность гривны, которая может привести к тому, что аренда станет не 10, а 12 тыс, нестабильность на рынке труда, которая может привести к зарплате кассира в АТБ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
change_pm написав:Ребят, хотел бы разобраться с налогами.
investorkiev Вы читали, что пишут на валютной ветке о визитах налоговой на рынки. Мое имхо, что в Киеве налоговой не составит труда обойти все новостройки и узнать, кто где что и почем сдает. Имхо, но ваши следующие сообщения в 21 году будут о том, как вам пришлось оплатить налог в 19.5%.
Скорей начнут сдавать в черную, а за предложение заключить договор будут спускать с лестницы. Что мешает заключить договор на 500 грн - минимальная цена аренды в Киеве около 10 грн за метр. 19,5% вряд ли кто будет платить, потому что это не справедливая сумма, так как не учитывает никакие расходы. Например расходы на покупку квартиры. Пока у налоговой не дошли руки насчитать налоги со всех движений по карте или продажи наложкой на НП, или ОЛХ доставку, я спокоен за арендодателей. Их намного сложней достать. Под ногами у налоговой доказанные кейсы, а она ленится их поднять.
Несправедливая, полностью согласен. Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Я эту тему поднял, чтобы напомнить про затягивание гаек и чтобы "черные" лендлорды начинали думать, как они будут жить при диджитализации и налоге в 19.5% с грос суммы. Готовьте сани летом.
Я так понимаю, конкуренция нарастает, нужны площадки. Зубику завидно, что кто-то рубит капусту намного проще, чем он в Киеве. Но в целом-заезженная пластинка-нужны школы, сады, магазины, дороги.
Пригороды Киева активно расстраиваются, но из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры вся нагрузка ложится на столицу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" заявил президент некоммерческой организации Ассоциации предприятий строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик.
"Оставлять Киев в существующих границах – это большая ошибка. С точки зрения развития Киева как мегаполиса это приведет к инфраструктурной катастрофе. Пригороды сейчас активно и хаотично застраиваются без учета транспортной и социальной инфраструктуры. Высотные дома вырастают буквально в поле, ни школ, ни поликлиник - зато "супердешево" и "15 минут на маршрутке до ближайшего метро". В результате вся нагрузка ложится на столицу. В Киев едут на работу, везут детей в садики и школы", - заявил бизнесмен.
По его словам, необходимо, чтобы происходила интеграция столицы и пригородов, чтобы они развивались как "живой организм". И этот вопрос необходимо выносить на уровень Кабмина. Однако в этом вопросе может быть противодействие местных властей.
"Конечно, местная власть не заинтересована, раздача разрешений - это же их основной "бизнес". Но для решения таких вопросов есть парламент. Такой путь развития городов уже зарекомендовал себя во многих странах", - заявил Зубик.
Еще одна проблема, которую указал застройщик – неэффективное использование киевской земли. По его словам, в столице "гуляют" сотни гектаров, которые можно было бы использовать более эффективно – для строительства современных жилых массивов.
"Потенциал огромный. Территории гигантские. На сегодняшний день на всех неиспользуемых промзонах столицы можно потенциально построить около 20 млн. м2 жилья. Это, навскидку, порядка 300-400 тыс. квартир в современных жилых комплексах с детскими садами, школами, паркингами, зонами отдыха и досуга. И сейчас от городских властей, и от нас с вами зависит, как будет проводится эта застройка. Продуманно, комплексно, или - хаотично, бессистемно. Необходим реальный, понятный и прозрачный механизм перевода земель промышленного назначения под строительство жилья с "социальным заказом" на всю сопутствующую городскую инфраструктуру", - отметил бизнесмен.
Также девелопер затронул проблему "хрущевок", подчеркнув, что необходимо продумывать новые механизмы расселения этих домов, в которых давно сгнили все коммуникации.
"Давайте будем реалистами – надо продумывать механизмы расселения и строительства на месте "хрущевок" нового высотного жилья. Городской власти на этому пути понадобятся партнеры – крупные девелоперские компании, которые имеют собственный большой фонд готовых квартир. Достаточные ресурсы. Есть уже достаточно примеров расселения ветхого жилья, общежитий. Я вас уверяю, в большинстве своей жители таких домов достаточно реалистично и объективно подходят к предложению переехать в новую квартиру. С ними можно найти общий язык", - подытожил Зубик. Источник: https://censor.net.ua/n3174858
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Ага. В Киеве 95% такси-нелегальные. Как мы знаем, таксист в месяц имеет 20-30 тыс грн. в отличие от лендлорда, имеющего 8-15 тыс грн. Его не надо отлавливать, как лендлорда или арендатора, его надо вызвать, проехаться, услышать от него цену, дать оплату. После этого надо предъявить удостоверение инспектора и попросить соответствующие документы. Дел -на 30-40 минут, с протоколом-на 1,5 часа максимум. Почему налоговики этого не делают? Потому что нет людей, малоэффективно, страшно...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
stm написав:В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого: Кейс 1:
Кейс 2: ... просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
При этом не учтена нестабильность банковской системы, которая может не отдать депозит, нестабильность гривны, которая может привести к тому, что аренда станет не 10, а 12 тыс, нестабильность на рынке труда, которая может привести к зарплате кассира в АТБ
Ну все уже, можно выдохнуть. В условиях массового выезда думающего населения, вы, Серж, без работы в Киеве точно не останетесь.
investorkiev написав:Книга Арсагера (это такая инвесткомпания написала книгу силами сотрудников об инвестициях) - "Заметки в инвестировании".
Влад442, обязательно скачайте (у них на сайте бесплатно) и почитайте, там очень много именно о философии инвестирования, как Вы любите.
Аирмаксу - безсмысленно ее читать, ибо он отрекся от судьбы лендлорда, выбрав вместо стояка однух ДБК4 свою трешку в Тетрисе....
Поржал с веделенного. Если не ошибаюсь, Макс или кто-то тут писал про Макса, что Макс после универа начал рабочую жизнь с теплого места в банке + з.п. 1.5-2 штуки баксов?
Я в после универа себя очень долго себя искал с з.п. не превышающей 250 баксов в месяц к 2005 году, до 2005 была ниже. Пока не попал в струю и спустя 15 лет могу сказать, что живу не хуже Макса. Про лучше не могу сказать, т.к. нет Макс биг дата.
Подводя итог, так как тут было много дописов про квартирку детям и т.д. Квартирка, "дядя Жора", "тетя Сара" порешают, расслабляют и в итоге при хорошем старте, жизненные достижения минимум равняются или даже ниже.
Про энергию денег. Я даже без этой книги об этом размышлял. С какой-то определенной суммы ты становишься рабом денег. Т.е. думаешь только о том, как их приумножить О том, чтобы как Влад говорит, тратьте, пока молоды, речи не идет. Не видишь выгоду от поездки на Мальдивы, едешь в Конгонг - ишеш местечко, чтобы поесть за 10 баксов, а не за 30. Гостиницу береш за сотку, а не за 200-300. Ну, и так далее
change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Ага. В Киеве 95% такси-нелегальные. Как мы знаем, таксист в месяц имеет 20-30 тыс грн. в отличие от лендлорда, имеющего 8-15 тыс грн. Его не надо отлавливать, как лендлорда или арендатора, его надо вызвать, проехаться, услышать от него цену, дать оплату. После этого надо предъявить удостоверение инспектора и попросить соответствующие документы. Дел -на 30-40 минут, с протоколом-на 1,5 часа максимум. Почему налоговики этого не делают? Потому что нет людей, малоэффективно, страшно...
Выделил основное. Пока нет желания и приказа сверху. Жирные лендлорды майдан не устроят. От таксистов можно ждать чего угодно.
Второе выделенное, можно потрать тоже время на одного лендлорда. Выхлоп будет намного выше и вони будет меньше. Есть разница, терять не свою тарантайку или свою б***, или актив с стоимостью, как 10-30 б***?
Первый написав: Гарний пост. Памятаю видуманого персонажа стм яка в 2015 і 2016 роках вимагала підняти їй вії щоб вона побачила де дорожай.
І у тому числі через цього видуманого персонажу Сержики і ко тепер повинні видумувати кейс 1 і кейс 2. Нижній сегмент 75 куе. В 2015-2016 роках видумані 75 куе... нижній сегмент. 75 куе!!!!! Нижній сегмент. Поділив заначку 50/50. Впевнений що видуманий персонаж сержик так і тримає кошти на купівлю квартири.
Цікаво, шо там з совістю у видуманого персонажа стм...
Первый с моей совестью всё ок. И 2015 я помню очень хорошо и что Вы молодец покупали общажку а я выбирала куда бы хоть уборщицей, но без войны. Сейчас почему-то мы замалчиваем что победитель ВикаПавл с отличной совестью не только купила но и удачно сдрыснула из Украины. Деньги не только вам дают свободу, но и Сержу, в рамках их возможностей. Другие Кейс 1, 2, 3 я озвучивала ранее, потрудитесь найти и там потери 50/50 составили аж 3500$ за 3 года и более спокойное приобретение квартиры, а не ваши х*2 И ваше показательное выступление в 2015 и молчание в 2020 для меня говорит что у Сержа будет ещё шанс либо в ипотеку под 15%, сейчас 18%. На эти 2% и проживет. А пока будет ещё в кубышку откладывать разницу кейс1/кейс2. Депо ведь не только мне, но и Вам становиться не выгодно, только Сержу квартира для жизни, а Вам для сдачи и конкурентов-плиточников развелось и профи рокетчиков Трибек хватает, и ставки падают. Цифры мои во всех кейсах реальны, а персонажи - чистой воды выдумка.