Пригороды Киева активно расстраиваются, но из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры вся нагрузка ложится на столицу.Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" заявил президент некоммерческой организации Ассоциации предприятий строителей "Интергал-Буд" Владимир Зубик."Оставлять Киев в существующих границах – это большая ошибка. С точки зрения развития Киева как мегаполиса это приведет к инфраструктурной катастрофе. Пригороды сейчас активно и хаотично застраиваются без учета транспортной и социальной инфраструктуры. Высотные дома вырастают буквально в поле, ни школ, ни поликлиник - зато "супердешево" и "15 минут на маршрутке до ближайшего метро". В результате вся нагрузка ложится на столицу. В Киев едут на работу, везут детей в садики и школы", - заявил бизнесмен.По его словам, необходимо, чтобы происходила интеграция столицы и пригородов, чтобы они развивались как "живой организм". И этот вопрос необходимо выносить на уровень Кабмина. Однако в этом вопросе может быть противодействие местных властей."Конечно, местная власть не заинтересована, раздача разрешений - это же их основной "бизнес". Но для решения таких вопросов есть парламент. Такой путь развития городов уже зарекомендовал себя во многих странах", - заявил Зубик.Еще одна проблема, которую указал застройщик – неэффективное использование киевской земли. По его словам, в столице "гуляют" сотни гектаров, которые можно было бы использовать более эффективно – для строительства современных жилых массивов."Потенциал огромный. Территории гигантские. На сегодняшний день на всех неиспользуемых промзонах столицы можно потенциально построить около 20 млн. м2 жилья. Это, навскидку, порядка 300-400 тыс. квартир в современных жилых комплексах с детскими садами, школами, паркингами, зонами отдыха и досуга. И сейчас от городских властей, и от нас с вами зависит, как будет проводится эта застройка. Продуманно, комплексно, или - хаотично, бессистемно. Необходим реальный, понятный и прозрачный механизм перевода земель промышленного назначения под строительство жилья с "социальным заказом" на всю сопутствующую городскую инфраструктуру", - отметил бизнесмен.Также девелопер затронул проблему "хрущевок", подчеркнув, что необходимо продумывать новые механизмы расселения этих домов, в которых давно сгнили все коммуникации."Давайте будем реалистами – надо продумывать механизмы расселения и строительства на месте "хрущевок" нового высотного жилья. Городской власти на этому пути понадобятся партнеры – крупные девелоперские компании, которые имеют собственный большой фонд готовых квартир. Достаточные ресурсы. Есть уже достаточно примеров расселения ветхого жилья, общежитий. Я вас уверяю, в большинстве своей жители таких домов достаточно реалистично и объективно подходят к предложению переехать в новую квартиру. С ними можно найти общий язык", - подытожил Зубик. Источник: