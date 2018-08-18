stm написав:

Первый с моей совестью всё ок. И 2015 я помню очень хорошо и что Вы молодец покупали общажку а я выбирала куда бы хоть уборщицей, но без войны. Сейчас почему-то мы замалчиваем что победитель ВикаПавл с отличной совестью не только купила но и удачно сдрыснула из Украины. Деньги не только вам дают свободу, но и Сержу, в рамках их возможностей. Другие Кейс 1, 2, 3 я озвучивала ранее, потрудитесь найти и там потери 50/50 составили аж 3500$ за 3 года и более спокойное приобретение квартиры, а не ваши х*2И ваше показательное выступление в 2015 и молчание в 2020 для меня говорит что у Сержа будет ещё шанс либо в ипотеку под 15%, сейчас 18%. На эти 2% и проживет. А пока будет ещё в кубышку откладывать разницу кейс1/кейс2. Депо ведь не только мне, но и Вам становиться не выгодно, только Сержу квартира для жизни, а Вам для сдачи и конкурентов-плиточников развелось и профи рокетчиков Трибек хватает, и ставки падают. Цифры мои во всех кейсах реальны, а персонажи - чистой воды выдумка.