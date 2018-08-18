Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Есть разница, терять не свою тарантайку или свою б***, или актив с стоимостью, как 10-30 б***?
с каких делов можно потерять квартиру???
Я неверно мысль передал. Квартиру в собственности сложно потерять, если не ФОП. Владельца недвижимого имущества легче прижать. Таксист может забить болт на штраф и налог и укатить в "польшу", лендлорд будут платить.
change_pm написав:Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.
change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы. В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.
stm написав:Первый с моей совестью всё ок. И 2015 я помню очень хорошо и что Вы молодец покупали общажку а я выбирала куда бы хоть уборщицей, но без войны. Сейчас почему-то мы замалчиваем что победитель ВикаПавл с отличной совестью не только купила но и удачно сдрыснула из Украины. Деньги не только вам дают свободу, но и Сержу, в рамках их возможностей. Другие Кейс 1, 2, 3 я озвучивала ранее, потрудитесь найти и там потери 50/50 составили аж 3500$ за 3 года и более спокойное приобретение квартиры, а не ваши х*2 И ваше показательное выступление в 2015 и молчание в 2020 для меня говорит что у Сержа будет ещё шанс либо в ипотеку под 15%, сейчас 18%. На эти 2% и проживет. А пока будет ещё в кубышку откладывать разницу кейс1/кейс2. Депо ведь не только мне, но и Вам становиться не выгодно, только Сержу квартира для жизни, а Вам для сдачи и конкурентов-плиточников развелось и профи рокетчиков Трибек хватает, и ставки падают. Цифры мои во всех кейсах реальны, а персонажи - чистой воды выдумка.
Так Я ж про цифри і пишу. Шанси є завжди. Проблем в тому, що в кейс Ви вже додаєте іпотеку, якої не було.
Покайтесь:-(
Це проблема місця сидіння, яке визначає точку зору. Продаєш - завжди здається що дешево. Купляєш - завжди здається що дорого:-) перевірено на власному досвіді.
change_pm написав:Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.
change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы. В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.
Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.
Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.
А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняй
Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?
Vlad442 написав:когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".
... а завдаток = 1 міс. оренди? - і віддаєте його вже при виїзді орендарів в останній день?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!