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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2952295329542955

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 48
Вже навіть перевищили
38%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
25%
12
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.

А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла

Лучше бы бигдата для начала научилась бить по рукам и лицу тем, кто покупает товар по завышенным ценам, крадёт щебень и асфальт на строительстве дорог. Потом надо приниматься за личные финансы тех, кто при власти. И в последнюю очередь-за пересичных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:23

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".

... а завдаток = 1 міс. оренди?
- і віддаєте його вже при виїзді орендарів в останній день?

Да. Всегда отдавал за исключением штрафа 50% за съезд раньше оговоренного срока. Несколько раз удерживал за уборку. Один раз за повреждения.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.

Я еще в 16-ом писал, что мы идем в цивилизованный мир и все темы легких денег себя изживают. Придет и очередь аренды. Сверхприбыли закончатся. Надеюсь что закончатся тем, что цены на квартиры так вырастут, что рентабельность станет очень небольшой (как в столицах других европейских государств, где окупаемость десятки лет), тогда я спокойно почти все распродам и уеду в теплые края.
  change_pm написав:Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?

Да. Будет. Ввели налог на депозит - никто не обратил внимания. Ставки упали почти до нуля, никто не побежал выносить деньги из банков и прятать в матрас.
Часть налоговой нагрузки возьмет на себя арендатор в виде повышения цены. Особенно в дешевом сегменте.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:30

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.

А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла

Лучше бы бигдата для начала научилась бить по рукам и лицу тем, кто покупает товар по завышенным ценам, крадёт щебень и асфальт на строительстве дорог. Потом надо приниматься за личные финансы тех, кто при власти. И в последнюю очередь-за пересичных


Надеюсь на ты можно? А кто тебе сказал, что у нас строят социальное, справедливое государство???
Кто бигдату закажет, тот ее и потанцует. Кое-кого из тех, кто крадет щебень, тоже прижмут, но не всех. У нас же государство для людей, список людей тоже есть :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:А кто тебе сказал, что у нас строят социальное, справедливое государство???

Я сегодня давал ссылку. Зубик собирается строить
Необходим реальный, понятный и прозрачный механизм перевода земель промышленного назначения под строительство жилья с "социальным заказом" на всю сопутствующую городскую инфраструктуру", - отметил бизнесмен. Источник: https://censor.net.ua/n3174858
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:"втупую" палят "бабло" только нищие.

... гарно сказано.... (так воно і є)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Да. Всегда отдавал за исключением штрафа 50% за съезд раньше оговоренного срока. Несколько раз удерживал за уборку. Один раз за повреждения.

... тобто, самі визначаєте "на око", скільки вирахувати із завдатку за те, чи інше?
- орендарі не возбухають?
- чи криють матами? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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