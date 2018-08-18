Додано: Вів 11 лют, 2020 11:30

change_pm написав: Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь. Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.

change_pm написав: Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет? Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?

Я еще в 16-ом писал, что мы идем в цивилизованный мир и все темы легких денег себя изживают. Придет и очередь аренды. Сверхприбыли закончатся. Надеюсь что закончатся тем, что цены на квартиры так вырастут, что рентабельность станет очень небольшой (как в столицах других европейских государств, где окупаемость десятки лет), тогда я спокойно почти все распродам и уеду в теплые края.Да. Будет. Ввели налог на депозит - никто не обратил внимания. Ставки упали почти до нуля, никто не побежал выносить деньги из банков и прятать в матрас.Часть налоговой нагрузки возьмет на себя арендатор в виде повышения цены. Особенно в дешевом сегменте.