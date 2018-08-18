Лучше бы бигдата для начала научилась бить по рукам и лицу тем, кто покупает товар по завышенным ценам, крадёт щебень и асфальт на строительстве дорог. Потом надо приниматься за личные финансы тех, кто при власти. И в последнюю очередь-за пересичных
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лучше бы бигдата для начала научилась бить по рукам и лицу тем, кто покупает товар по завышенным ценам, крадёт щебень и асфальт на строительстве дорог. Потом надо приниматься за личные финансы тех, кто при власти. И в последнюю очередь-за пересичных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:23
Да. Всегда отдавал за исключением штрафа 50% за съезд раньше оговоренного срока. Несколько раз удерживал за уборку. Один раз за повреждения.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я еще в 16-ом писал, что мы идем в цивилизованный мир и все темы легких денег себя изживают. Придет и очередь аренды. Сверхприбыли закончатся. Надеюсь что закончатся тем, что цены на квартиры так вырастут, что рентабельность станет очень небольшой (как в столицах других европейских государств, где окупаемость десятки лет), тогда я спокойно почти все распродам и уеду в теплые края.
Да. Будет. Ввели налог на депозит - никто не обратил внимания. Ставки упали почти до нуля, никто не побежал выносить деньги из банков и прятать в матрас.
Часть налоговой нагрузки возьмет на себя арендатор в виде повышения цены. Особенно в дешевом сегменте.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:30
Надеюсь на ты можно? А кто тебе сказал, что у нас строят социальное, справедливое государство???
Кто бигдату закажет, тот ее и потанцует. Кое-кого из тех, кто крадет щебень, тоже прижмут, но не всех. У нас же государство для людей, список людей тоже есть
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я сегодня давал ссылку. Зубик собирается строить
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... тобто, самі визначаєте "на око", скільки вирахувати із завдатку за те, чи інше?
- орендарі не возбухають?
- чи криють матами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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