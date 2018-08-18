RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2953295429552956

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:45

https://rieltor.ua/ukrainka/flats-rent/view/9369708/

Жесть.
Santehnik
 
Повідомлень: 279
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:50

Santehnik За пятёрик отличная хата. Но не в Киеве
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:08

Кто угадает: что это?

17.02 - Одесса
19.02 - Ужгород
20.02 - Львов
26.02 - Киев
27.02 - Кропивницкий
28.02 - Ивано-Франковск
03.03 - Винница, Житомир, Херсон
04.03 - Днепр
05.03 - Луцк
06.03 - Харьков, Хмельницкий
10.03 - Черновцы
11.03 - Ровно, Тернополь
12.03 - Запорожье

График концертного тура Поплавского? Дата отключения отопления?
Нет! Это ближайшие даты на подачу документов на польскую визу.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 26.02.18
Подякував: 306 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Які порогові показники для притягнення до кримінальної відповідальності встановлені ст. 212 КК України?

Кримінальна відповідальність настає у разі вчинення вищевказаними суб’єктами діяння, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів:

у значних розмірах – 960 500 грн. (ч. 1 ст. 212 КК України);
у великих розмірах – 2 881 500 грн. (ч. 2 ст. 212 КК України);;
особливо великих розмірах – 4 802 500 грн. (ч. 3 ст. 212 КК України);.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это ж какую недвигу надо сдавать чтобы попасть в такие суммы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:19

  Gastarbaiter написав:Кто угадает: что это?

17.02 - Одесса
19.02 - Ужгород
20.02 - Львов
26.02 - Киев
27.02 - Кропивницкий
28.02 - Ивано-Франковск
03.03 - Винница, Житомир, Херсон
04.03 - Днепр
05.03 - Луцк
06.03 - Харьков, Хмельницкий
10.03 - Черновцы
11.03 - Ровно, Тернополь
12.03 - Запорожье

График концертного тура Поплавского? Дата отключения отопления?
Нет! Это ближайшие даты на подачу документов на польскую визу.

Это важный компонент ракетного топлива нашей рОкеты: люди, для того, чтобы заработать на недвигу в Киеве, вынуждены ехать работать в Польшу. Заработав деньги, они вернутся и купят квартиру в Киеве. Цены - рОкетой вверх.
airmax78
 
Повідомлень: 33353
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:люди, для того, чтобы заработать на недвигу в Киеве, вынуждены ехать работать в Польшу. Заработав деньги, они вернутся и купят квартиру в Киеве. Цены - рОкетой вверх

Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10203
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2953295429552956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17634 2835358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 01:29
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17419)
11.02.2020 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.