Жесть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:45
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:50
Santehnik За пятёрик отличная хата. Но не в Киеве
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:08
Кто угадает: что это?
17.02 - Одесса
19.02 - Ужгород
20.02 - Львов
26.02 - Киев
27.02 - Кропивницкий
28.02 - Ивано-Франковск
03.03 - Винница, Житомир, Херсон
04.03 - Днепр
05.03 - Луцк
06.03 - Харьков, Хмельницкий
10.03 - Черновцы
11.03 - Ровно, Тернополь
12.03 - Запорожье
График концертного тура Поплавского? Дата отключения отопления?
Нет! Это ближайшие даты на подачу документов на польскую визу.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Які порогові показники для притягнення до кримінальної відповідальності встановлені ст. 212 КК України?
Кримінальна відповідальність настає у разі вчинення вищевказаними суб’єктами діяння, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів:
у значних розмірах – 960 500 грн. (ч. 1 ст. 212 КК України);
у великих розмірах – 2 881 500 грн. (ч. 2 ст. 212 КК України);;
особливо великих розмірах – 4 802 500 грн. (ч. 3 ст. 212 КК України);.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это ж какую недвигу надо сдавать чтобы попасть в такие суммы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:19
Это важный компонент ракетного топлива нашей рОкеты: люди, для того, чтобы заработать на недвигу в Киеве, вынуждены ехать работать в Польшу. Заработав деньги, они вернутся и купят квартиру в Киеве. Цены - рОкетой вверх.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:59
Вместо того, чтобы скирдовать хотя бы 40-50 тыс. уе. на Киев, намного проще наскирдовать 10-15 тыс. и бетонироваться в щуцинских ипенях.
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:15
Gastarbaiter
А где в "щуцынских ипенях" не на выселках Варшавы или Кракова трёха с двумя сральниками в монолите свежих годов стоит 10-15? Или там ещё ипотека лет на пятьдесят идёт в нагрузку?
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:26
Ипотека на 30 лет в нагрузку но даже если брать выбор аренды в Киеве за 12000 и ипотеку в ипенях за 3,5%. То затраты на 10 летнем интервале для хаты в 100000€ в среднем будут одинаковы, если есть 30% начального взноса среднее вышло 393,75€ в месяц на ипотеку период 10 лет.
Для Первого хата в Киеве за 12000грн/месяц стоит где-то 50000€, ровно в 2 раза меньше ипеней за 100000€, а то ещё обвинят что я сравниваю теплое с мягким. Я как всегда психологически сравниваю нижний ценовой сегмент, что бы скромненько, но жить можно и что чувствует и из чего выбирает иммигрант с работой в ипенях
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лют, 2020 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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