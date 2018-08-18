Додано: Вів 11 лют, 2020 14:26

барабашов написав: Gastarbaiter

А где в "щуцынских ипенях" не на выселках Варшавы или Кракова трёха с двумя сральниками в монолите свежих годов стоит 10-15? Или там ещё ипотека лет на пятьдесят идёт в нагрузку? А где в "щуцынских ипенях" не на выселках Варшавы или Кракова трёха с двумя сральниками в монолите свежих годов стоит 10-15? Или там ещё ипотека лет на пятьдесят идёт в нагрузку?

Ипотека на 30 лет в нагрузкуно даже если брать выбор аренды в Киеве за 12000 и ипотеку в ипенях за 3,5%. То затраты на 10 летнем интервале для хаты в 100000€ в среднем будут одинаковы, если есть 30% начального взносасреднее вышло 393,75€ в месяц на ипотеку период 10 лет.Для Первого хата в Киеве за 12000грн/месяц стоит где-то 50000€, ровно в 2 раза меньше ипеней за 100000€, а то ещё обвинят что я сравниваю теплое с мягким. Я как всегда психологически сравниваю нижний ценовой сегмент, что бы скромненько, но жить можно и что чувствует и из чего выбирает иммигрант с работой в ипенях