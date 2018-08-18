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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:41
барабашов написав:Gastarbaiter
А где в "щуцынских ипенях" не на выселках Варшавы или Кракова трёха с двумя сральниками в монолите свежих годов стоит 10-15? Или там ещё ипотека лет на пятьдесят идёт в нагрузку?
Конечно ипотека. Но ведь и на Киев за год не наскирдуешь. Где жить при этом?
Например, после долгих месяцев вкалывания по 14 часов 6 дней в неделю на клубничных полях у заробитчанина есть на руках 15 тыс. уе и желание жить в средней двухе. Опции:
- платить Трибеке 12000 грн. за аренду ПОХа с невозможностью забить гвоздь и постоянным повышением
- платить укробанку 16000 грн. по ипотеке (45 тыс. уе на 20 лет)
- платить польскому банку 2400 злотых (15000 грн.) по ипотеке (100 тыс. уе на 20 лет)
Вы бы что выбрали?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:42
stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
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барабашов
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01
1) стм - безсоромна дивка, которая сломала судьбы десяткам читателей, которыее ей поверили.
2) лендлорды на .ую вертели бигдату. 5% - справедливый налог, но за эти деньги государству прийдется поработать: сделать безпроблемной их уплату, гарантировать содействие полиции и ком.служб при конфликтных ситуациях с арендаторами и т.д.
Попробуй забери лендлордскую квартирку, полученную каким нибудь ветераном за боевые заслуги. Боюсь налогового инспектора никогда не найдут, по крайней мере целиком.
Лендлордство это дикий безпощадный рынок, как и такси. Копатели янтаря вон- все на виду, а никто к ним не суется: страшно. Налогов не платят.
При этом такси заказал, оплатил через убер и все-бери за жабры.
А квартиру, даже если сделал контрольную закупку, хозяин говорит: да, заплачу налоги с физлица, в конце квартала, как положено. Ну и заплатит 1500 грн, или 2 тыс, разово. Потом опять лови его.
А налоговиков сокращают, их мало
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 11 лют, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:03
барабашов написав:stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
Клубничные поля - это люди с небольшой скажем так финансовой грамотностью, но хорошие доноры укр ВВП. А вот Гастарбайтер-бухгалтер, Гастарбайтер-ИТ, Гастарбайтер-владелец кофейни интереснее, неужто им банк не выдаст ипотеку через 5 лет? А они через 5 лет, неужто поймут как их тянет на родину к ускользающей ракете Киевской недвижимости?
Все персонажи опять же выдуманы, а цифры реальны
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:07
Уже сегодня новых котлованов в Киеве нет: брать нечего. Достраивают N-ую очередь ЖК, все застройщики. Через год-два уже достраивать будет нечего, а котлованов кагбы нет.
Через 2 года единственное что можно будет купить-это вторичку. А цены будут такие что уши в трубочку закатаются: дефицит.
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investorkiev
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:15
investorkiev Буквально каждый месяц открывают продажи в новом котловане, причем в больших. А уж свободного места в Киеве еще столько, что население можно легко учетверить в существующих границах. Половина территории Киева - промзоны, пустрыри, помойки. Строй не хочу. Я уже не говорю об окраинах, где в чистом поле можно строить целые районы. А еще реновация маячит на горизонте. Так что я бы вообще не переживал за предложение новостроек в будущем.
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