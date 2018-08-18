stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:42
stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1) стм - безсоромна дивка, которая сломала судьбы десяткам читателей, которыее ей поверили.
2) лендлорды на .ую вертели бигдату. 5% - справедливый налог, но за эти деньги государству прийдется поработать: сделать безпроблемной их уплату, гарантировать содействие полиции и ком.служб при конфликтных ситуациях с арендаторами и т.д.
Попробуй забери лендлордскую квартирку, полученную каким нибудь ветераном за боевые заслуги. Боюсь налогового инспектора никогда не найдут, по крайней мере целиком.
Лендлордство это дикий безпощадный рынок, как и такси. Копатели янтаря вон- все на виду, а никто к ним не суется: страшно. Налогов не платят.
При этом такси заказал, оплатил через убер и все-бери за жабры.
А квартиру, даже если сделал контрольную закупку, хозяин говорит: да, заплачу налоги с физлица, в конце квартала, как положено. Ну и заплатит 1500 грн, или 2 тыс, разово. Потом опять лови его.
А налоговиков сокращают, их мало
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 11 лют, 2020 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:03
Клубничные поля - это люди с небольшой скажем так финансовой грамотностью, но хорошие доноры укр ВВП. А вот Гастарбайтер-бухгалтер, Гастарбайтер-ИТ, Гастарбайтер-владелец кофейни интереснее, неужто им банк не выдаст ипотеку через 5 лет? А они через 5 лет, неужто поймут как их тянет на родину к ускользающей ракете Киевской недвижимости?
Все персонажи опять же выдуманы, а цифры реальны
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже сегодня новых котлованов в Киеве нет: брать нечего. Достраивают N-ую очередь ЖК, все застройщики. Через год-два уже достраивать будет нечего, а котлованов кагбы нет.
Через 2 года единственное что можно будет купить-это вторичку. А цены будут такие что уши в трубочку закатаются: дефицит.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:15
investorkiev Буквально каждый месяц открывают продажи в новом котловане, причем в больших. А уж свободного места в Киеве еще столько, что население можно легко учетверить в существующих границах. Половина территории Киева - промзоны, пустрыри, помойки. Строй не хочу. Я уже не говорю об окраинах, где в чистом поле можно строить целые районы. А еще реновация маячит на горизонте. Так что я бы вообще не переживал за предложение новостроек в будущем.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:25
Дайте 2-3 котлована новых ЖК, которые начались в этом году. Желательно больших, и желательно в эконом/комфорт
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А тем временем Зе обещает ипотеку под 10% уже к сентябрю 2020.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Реально котлованов новых стало намного меньше чем в 2014-2018 это факт.
Но и не ноль, тоже верно. Плюс есть старые мегапроекты которые будут идти еще много лет.
Другое дело что именно что треша нового не стартуют. Сейчас правят балом застройщики с большой добавленной стоимостью.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:59
А про спонсоров этого праздника ничего не говорит?
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:02
Ну не скажи)
Нарід с твоей подачи кидается в бетон, расчитывая на место у иллюминатора. Сегодня проезжал мимо ОП Сити хаба, того, возле которого очередь недавно стояла. Однухи остались по 1 шт на стояк, и то невнятные этажи типа третий-пятый. Двухи видовые на город тоже невысокие остались. По полторы за метр!С поставкой хрен знает когда. Перед НГ в том же тайме по полторы были квартиры на 11+этажах.
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