Додано: Вів 11 лют, 2020 15:01

1) стм - безсоромна дивка, которая сломала судьбы десяткам читателей, которыее ей поверили.



2) лендлорды на .ую вертели бигдату. 5% - справедливый налог, но за эти деньги государству прийдется поработать: сделать безпроблемной их уплату, гарантировать содействие полиции и ком.служб при конфликтных ситуациях с арендаторами и т.д.



Попробуй забери лендлордскую квартирку, полученную каким нибудь ветераном за боевые заслуги. Боюсь налогового инспектора никогда не найдут, по крайней мере целиком.

Лендлордство это дикий безпощадный рынок, как и такси. Копатели янтаря вон- все на виду, а никто к ним не суется: страшно. Налогов не платят.

При этом такси заказал, оплатил через убер и все-бери за жабры.

А квартиру, даже если сделал контрольную закупку, хозяин говорит: да, заплачу налоги с физлица, в конце квартала, как положено. Ну и заплатит 1500 грн, или 2 тыс, разово. Потом опять лови его.

А налоговиков сокращают, их мало