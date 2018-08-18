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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2955295629572958

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:03

Gastarbaiter
Скорее всего та же государственная четвёрка, что выдаёт 5-7-9% для мелкого бизнеса. Спонсор-украинцы через госбюджет, НБУ-через печатный станок.
Хотелось бы, чтоб то была ипотека, только под новострой и только под сданный в эксплуатацию.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:03

  Santehnik написав:
  bobcat написав:Буквально каждый месяц открывают продажи в новом котловане, причем в больших

Другое дело что именно что треша нового не стартуют. Сейчас правят балом застройщики с большой добавленной стоимостью.

Это хорошо. Украина - это Европа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:09

  investorkiev написав:А тем временем Зе обещает ипотеку под 10% уже к сентябрю 2020.

https://focus.ua/economics/449891-zelen ... evet_do_10

Что он заладил со своей ипотекой каждый день, он что недвиги накупил и хочет продать дороже что ли? Это рыночный процесс, должен быть достаточный приток валюты, а если смягчать монетарную политику по команде, это может плохо кончиться.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 11 лют, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:люди, для того, чтобы заработать на недвигу в Киеве, вынуждены ехать работать в Польшу. Заработав деньги, они вернутся и купят квартиру в Киеве. Цены - рОкетой вверх

Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше

Вместо того, чтобы скирдовать хотя бы 40-50 тыс. уе. на Киев, намного проще наскирдовать 10-15 тыс. и бетонироваться в щуцинских ипенях.
Ну это если "щуцинские ипеня" реально устраивают как локация и свои перспективы вы видите вокруг них
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:15

  investorkiev написав:Уже сегодня новых котлованов в Киеве нет: брать нечего. Достраивают N-ую очередь ЖК, все застройщики. Через год-два уже достраивать будет нечего, а котлованов кагбы нет.

Через 2 года единственное что можно будет купить-это вторичку. А цены будут такие что уши в трубочку закатаются: дефицит.

А куй там! :mrgreen:
Нового нічого не будують, тому що попит малий.
Немає населення, немає коштів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:26

[/quote]
Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше[/quote]
Вместо того, чтобы скирдовать хотя бы 40-50 тыс. уе. на Киев, намного проще наскирдовать 10-15 тыс. и бетонироваться в щуцинских ипенях.[/quote]Ну это если "щуцинские ипеня" реально устраивают как локация и свои перспективы вы видите вокруг них[/quote]
Ага, по трояку за метр, на 35 лет, с реальной ставкой под 8%)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Дайте 2-3 котлована новых ЖК, которые начались в этом году. Желательно больших, и желательно в эконом/комфорт

- Star City возле комфорт тауна,
- ул. Межевая возле Варшавского,еще даже никакой инфы по нему нет, ну и вообще все это поле еще застраивать лет 15. та же Диброва только вышла из котлована
- Forward - не совсем эконом и маленький, но все же
Это из тех, что сразу в голову пришли.
bobcat
 
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