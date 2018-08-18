Додано: Вів 11 лют, 2020 16:03

Gastarbaiter

Скорее всего та же государственная четвёрка, что выдаёт 5-7-9% для мелкого бизнеса. Спонсор-украинцы через госбюджет, НБУ-через печатный станок.

Хотелось бы, чтоб то была ипотека, только под новострой и только под сданный в эксплуатацию.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s