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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:03
Gastarbaiter
Скорее всего та же государственная четвёрка, что выдаёт 5-7-9% для мелкого бизнеса. Спонсор-украинцы через госбюджет, НБУ-через печатный станок.
Хотелось бы, чтоб то была ипотека, только под новострой и только под сданный в эксплуатацию.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:03
Santehnik написав: bobcat написав:
Буквально каждый месяц открывают продажи в новом котловане, причем в больших
Другое дело что именно что треша нового не стартуют. Сейчас правят балом застройщики с большой добавленной стоимостью.
Это хорошо. Украина - это Европа.
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airmax78
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:09
Что он заладил со своей ипотекой каждый день, он что недвиги накупил и хочет продать дороже что ли? Это рыночный процесс, должен быть достаточный приток валюты, а если смягчать монетарную политику по команде, это может плохо кончиться.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 11 лют, 2020 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:09
Gastarbaiter написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
люди, для того, чтобы заработать на недвигу в Киеве, вынуждены ехать работать в Польшу. Заработав деньги, они вернутся и купят квартиру в Киеве. Цены - рОкетой вверх
Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше
Вместо того, чтобы скирдовать хотя бы 40-50 тыс. уе. на Киев, намного проще наскирдовать 10-15 тыс. и бетонироваться в щуцинских ипенях.
Ну это если "щуцинские ипеня" реально устраивают как локация и свои перспективы вы видите вокруг них
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Faceless
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:15
investorkiev написав:
Уже сегодня новых котлованов в Киеве нет: брать нечего. Достраивают N-ую очередь ЖК, все застройщики. Через год-два уже достраивать будет нечего, а котлованов кагбы нет.
Через 2 года единственное что можно будет купить-это вторичку. А цены будут такие что уши в трубочку закатаются: дефицит.
А куй там!
Нового нічого не будують, тому що попит малий.
Немає населення, немає коштів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:26
[/quote]
Люди, у которых нет работы, не киевляне. И вернутся они не в Киев. Купят у себя на родине в 2-5 раз дешевле Киева..А может и наоборот: продадут здесь, забетонируются в Польше[/quote]
Вместо того, чтобы скирдовать хотя бы 40-50 тыс. уе. на Киев, намного проще наскирдовать 10-15 тыс. и бетонироваться в щуцинских ипенях.[/quote]Ну это если "щуцинские ипеня" реально устраивают как локация и свои перспективы вы видите вокруг них[/quote]
Ага, по трояку за метр, на 35 лет, с реальной ставкой под 8%)))
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gonchik74
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:34
investorkiev написав:
Дайте 2-3 котлована новых ЖК, которые начались в этом году. Желательно больших, и желательно в эконом/комфорт
- Star City возле комфорт тауна,
- ул. Межевая возле Варшавского,еще даже никакой инфы по нему нет, ну и вообще все это поле еще застраивать лет 15. та же Диброва только вышла из котлована
- Forward - не совсем эконом и маленький, но все же
Это из тех, что сразу в голову пришли.
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bobcat
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