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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:38
Loft написав:
По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).
Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.
По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.
И?
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:41
Loft написав:
По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).
Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.
По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.
Вывод простой: есть два полюса, абсолютных состояния рынка.
99% кто купил в 2007-2008 будут в вечных минусах.
99% кто купил в 2015-2017 будут в вечных плюсах.
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