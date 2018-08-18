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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:38
Loft написав:
По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).
Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.
По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.
И?
Огласите ваши выводы, пожалуйста
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Amat
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:41
Loft написав:
По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).
Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.
По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.
Вывод простой: есть два полюса, абсолютных состояния рынка.
99% кто купил в 2007-2008 будут в вечных минусах.
99% кто купил в 2015-2017 будут в вечных плюсах.
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investorkiev
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Додано: Вів 11 лют, 2020 18:40
investorkiev написав: gonchik74 написав: investorkiev написав:
Уже сегодня новых котлованов в Киеве нет: брать нечего. Достраивают N-ую очередь ЖК, все застройщики. Через год-два уже достраивать будет нечего, а котлованов кагбы нет.
Через 2 года единственное что можно будет купить-это вторичку. А цены будут такие что уши в трубочку закатаются: дефицит.
Ну не скажи)
Нарід с твоей подачи кидается в бетон, расчитывая на место у иллюминатора. Сегодня проезжал мимо ОП Сити хаба, того, возле которого очередь недавно стояла. Однухи остались по 1 шт на стояк, и то невнятные этажи типа третий-пятый. Двухи видовые на город тоже невысокие остались. По полторы за метр!С поставкой хрен знает когда. Перед НГ в том же тайме по полторы были квартиры на 11+этажах.
Я ж не говорю, что не кидается. Наоборот. Больше вкладывать тупо некуда. Наскирдовал 50куе. И что - на депо под 2%? Нет, лучше однушечку у метро. Желательно в Киеве.
Я говорю о том что спрос есть и он даже имеет шансы вырасти.
Предложения нету
Короч у вас как всегда проблема с матчастью.
Слышали что такое капитализм? Это примитивно сказав: есть спрос - будет предложение.
Еще раз: есть спрос - будет предложение.
Но видимо, умные застройщики, не такие умные как инвесторкиев, и не хотят ускорять застройку новых новых ЖК, ведь понимают перспективу 1-3 лет со спросом у нищего населения.
У меня друг, ЖК в Броварах построил , так вот он мне говорил почему сейчас в Киеве не летят на застройку нового нового. По их мнению, конечно, вам виднее схлопнится гривна очень скоро, а с ней и спрос. И повторяю, ждем продолжения Аркады и Укрбуда, еще пару застройщиков лягут скоро.
Конечно это мое мнение.
Дискутировать с целевой аудиторией этой темы сложно, ведь тут 75% растишек, и 20% ждунов )
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xio13
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Додано: Вів 11 лют, 2020 18:48
xio13 написав:
Короч у вас как всегда проблема с матчастью.
Слышали что такое капитализм? Это примитивно сказав: есть спрос - будет предложение.
Еще раз: есть спрос - будет предложение.
Но видимо, умные застройщики, не такие умные как инвесторкиев, и не хотят ускорять застройку новых новых ЖК, ведь понимают перспективу 1-3 лет со спросом у нищего населения.
У меня друг, ЖК в Броварах построил , так вот он мне говорил почему сейчас в Киеве не летят на застройку нового нового. По их мнению, конечно, вам виднее схлопнится гривна очень скоро, а с ней и спрос. И повторяю, ждем продолжения Аркады и Укрбуда, еще пару застройщиков лягут скоро.
Конечно это мое мнение.
Дискутировать с целевой аудиторией этой темы сложно, ведь тут 75% растишек, и 20% ждунов )
тебя что, еще не отпустило от вчерашнего?
у меня есть спрос на новый айфон, сделай мне его пожалуста. Что, не получается его сделать в Украине? странно, ведь есть же капитализм..
А недвижимость по разным причинам тоже не получается сейчас массово строить. Только импортировать ее, в отличае от айфона, не получается.
Поэтому купить квартиру в Киеве сможет лишь тот, кто предложит наибольшую цену.
Видел как Рембранта с аукциона продают? Спрос есть, 100 желающих, но покупает только 1 - тот, у кого карман больше. Аналогичную ситуацию мы скоро увидим и на КРЖН.
Скажи, почему ты не отоварил свою катлету 2-3 года назад? Что помешало? Боялся пипца? почему тогда думаешь что при следущем пипце отоваришь? снова же страшно будет?
Да собственно не нужно ждать пипца, что-бы выгодно забетонироваться. Можно купить нормальный обьект с плановым удорожанием на +50%. Но ты не хочешь.
Ты реально думаешь что когда застройщики перестанут строить и обанкротятся -то цены на квартиры упадут????
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investorkiev
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Додано: Вів 11 лют, 2020 18:51
change_pm написав: gonchik74 написав:
Ага, по трояку за метр, на 35 лет, с реальной ставкой под 8%)))
Все, что вы написали полная туфта! Это от "проффесионализма" или поржать?
3к за метр - центр Варшавы/Кракова. Выселки дешевле.
Ставка - ниже.
35 лет??? Кто берет на 35 лет ипотеку, медленный гонщик?
Давайте или более реально, или никак?
Согласен. Полная туфта. 4.5%, 165 тыс долл за 65-метровую двуху в ебенях Кракова. Оформляли на 30 лет. Достаточно реально?
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gonchik74
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:07
investorkiev
вонючую крушу уже к рембранту приравняли
афтаржотпеши...))
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plugatyrev
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:08
investorkiev написав:
Вывод простой: есть два полюса, абсолютных состояния рынка.
99% кто купил в 2007-2008 будут в вечных минусах.
99% кто купил в 2015-2017 будут в вечных плюсах.
Те кто купил в 2010-2013 тоже были уверены, что неплохо купили. И многим из тех, кто купил в 2015-2017 еще ждать и ждать своих квартир, если их строят такие замечательные застройщики как Укрбуд или Оркада. Да и Сага с Димом тоже задерживают безбожно. По-настоящему счастливыми людей делает только ДБК4.
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airmax78
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:15
airmax78 написав: investorkiev написав:
Вывод простой: есть два полюса, абсолютных состояния рынка.
99% кто купил в 2007-2008 будут в вечных минусах.
99% кто купил в 2015-2017 будут в вечных плюсах.
Те кто купил в 2010-2013 тоже были уверены, что неплохо купили. И многим из тех, кто купил в 2015-2017 еще ждать и ждать своих квартир, если их строят такие замечательные застройщики как Укрбуд или Оркада. Да и Сага с Димом тоже задерживают безбожно. По-настоящему счастливыми людей делает только ДБК4.
Я был уверен в кризисе в 2013 году. Поэтому и забанили.
А покупать в 2015-2017-м надо было вторичку, как я. Реально вижу удорожание.
Причём, в 2016 году цены были даже несколько ниже. Но, я не решился...
Востаннє редагувалось sesk
в Вів 11 лют, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:15
plugatyrev написав:investorkiev
вонючую крушу уже к рембранту приравняли
афтаржотпеши...))
Попробуйте спрятаться под Ночным дозором от дождя или холода. Ну, ОК, от дождя еще можно. Но от холода - никогда - она очень быстро горит, хоть и большая. А в уютной Круше - пожалуйста.
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airmax78
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:24
airmax78 написав: plugatyrev написав:investorkiev
вонючую крушу уже к рембранту приравняли
афтаржотпеши...))
Попробуйте спрятаться под Ночным дозором от дождя или холода. Ну, ОК, от дождя еще можно. Но от холода - никогда - она очень быстро горит, хоть и большая. А в уютной Круше - пожалуйста.
...ага. отвоеванной на сотби, кристи или на каких там площадках ценители архитектурных шедевров за недвигу глотки друг другу грызут?? сетам зашквар
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