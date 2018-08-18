Додано: Вів 11 лют, 2020 18:48

xio13 написав:



Короч у вас как всегда проблема с матчастью.

Слышали что такое капитализм? Это примитивно сказав: есть спрос - будет предложение.

Еще раз: есть спрос - будет предложение.



Но видимо, умные застройщики, не такие умные как инвесторкиев, и не хотят ускорять застройку новых новых ЖК, ведь понимают перспективу 1-3 лет со спросом у нищего населения.



У меня друг, ЖК в Броварах построил , так вот он мне говорил почему сейчас в Киеве не летят на застройку нового нового. По их мнению, конечно, вам виднее схлопнится гривна очень скоро, а с ней и спрос. И повторяю, ждем продолжения Аркады и Укрбуда, еще пару застройщиков лягут скоро.



Конечно это мое мнение.

Дискутировать с целевой аудиторией этой темы сложно, ведь тут 75% растишек, и 20% ждунов ) Короч у вас как всегда проблема с матчастью.Слышали что такое капитализм? Это примитивно сказав: есть спрос - будет предложение.Еще раз: есть спрос - будет предложение.Но видимо, умные застройщики, не такие умные как инвесторкиев, и не хотят ускорять застройку новых новых ЖК, ведь понимают перспективу 1-3 лет со спросом у нищего населения.У меня друг, ЖК в Броварах построил , так вот он мне говорил почему сейчас в Киеве не летят на застройку нового нового. По их мнению, конечно, вам виднее схлопнится гривна очень скоро, а с ней и спрос. И повторяю, ждем продолжения Аркады и Укрбуда, еще пару застройщиков лягут скоро.Конечно это мое мнение.Дискутировать с целевой аудиторией этой темы сложно, ведь тут 75% растишек, и 20% ждунов )

тебя что, еще не отпустило от вчерашнего?у меня есть спрос на новый айфон, сделай мне его пожалуста. Что, не получается его сделать в Украине? странно, ведь есть же капитализм..А недвижимость по разным причинам тоже не получается сейчас массово строить. Только импортировать ее, в отличае от айфона, не получается.Поэтому купить квартиру в Киеве сможет лишь тот, кто предложит наибольшую цену.Видел как Рембранта с аукциона продают? Спрос есть, 100 желающих, но покупает только 1 - тот, у кого карман больше. Аналогичную ситуацию мы скоро увидим и на КРЖН.Скажи, почему ты не отоварил свою катлету 2-3 года назад? Что помешало? Боялся пипца? почему тогда думаешь что при следущем пипце отоваришь? снова же страшно будет?Да собственно не нужно ждать пипца, что-бы выгодно забетонироваться. Можно купить нормальный обьект с плановым удорожанием на +50%. Но ты не хочешь.Ты реально думаешь что когда застройщики перестанут строить и обанкротятся -то цены на квартиры упадут????