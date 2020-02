Додано: Вів 11 лют, 2020 20:17

stm написав: В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого:

Кейс 1:

Вводные данные сумма в 50000$

Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам.

Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить )))

Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели

Кейс 2:

Исходные данные те же 50000$

Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю



Варіант 3

Їдеш на історичну батьківщину та маєш 5319,71грн

Почуваєш себе королем.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/