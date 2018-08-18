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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:43
sesk написав:
Я был уверен в кризисе в 2013 году. Поэтому и забанили.
А покупать в 2015-2017-м надо было вторичку, как я. Реально вижу удорожание.
Причём, в 2016 году цены были даже несколько ниже. Но, я не решился...
да, здесь почему-то банят за предсказание кризисов, меня тоже.
не пойму почему, ведь здравый взгляд на вещи поможет сохранить и капитал, и рассудок.
По поводу что нужно было брать в 15-17 годах. Я брал первичку, потому что мультипликатор роста по ней выше в разы - рост от котлована к готовому * рост цены недвижимости в целом по рынку.
Цифры получились сладкие. Считаю это моей лучшей инвестицией за всю жизнь.
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investorkiev
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:01
Похоже Кличко уже выиграл будущие осенние выборы в Киеве )))
Столько хвалебных слов от нового главы офиса президента.
Остались детали - то ли Кличко пойдёт на выборы от Слуги народа, то ли просто при поддержке и отсутствии слуговского партийного кандидата.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:16
investorkiev написав: sesk написав:
Я был уверен в кризисе в 2013 году. Поэтому и забанили.
А покупать в 2015-2017-м надо было вторичку, как я. Реально вижу удорожание.
Причём, в 2016 году цены были даже несколько ниже. Но, я не решился...
да, здесь почему-то банят за предсказание кризисов, меня тоже.
не пойму почему, ведь здравый взгляд на вещи поможет сохранить и капитал, и рассудок.
По поводу что нужно было брать в 15-17 годах. Я брал первичку, потому что мультипликатор роста по ней выше в разы - рост от котлована к готовому * рост цены недвижимости в целом по рынку.
Цифры получились сладкие. Считаю это моей лучшей инвестицией за всю жизнь.
Лучшая инвестиция за всю жизнь сделать +50% в Долларах?)))) Хахахахахахахаха
Жаль что вам в жизни все родители давали... Так бы уже на клубнике в Польше были с такими примитивными задатками.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:17
stm написав:
В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого:
Кейс 1:
Вводные данные сумма в 50000$
Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам.
Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить )))
Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели
Кейс 2:
Исходные данные те же 50000$
Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю
PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
Варіант 3
Їдеш на історичну батьківщину та маєш 5319,71грн
Почуваєш себе королем.
Непогана прибавка до з.п./пенсії
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:21
change_pm написав: Vlad442 написав: change_pm написав:
Ребят, хотел бы разобраться с налогами.
investorkiev Вы читали, что пишут на валютной ветке о визитах налоговой на рынки. Мое имхо, что в Киеве налоговой не составит труда обойти все новостройки и узнать, кто где что и почем сдает.
Имхо, но ваши следующие сообщения в 21 году будут о том, как вам пришлось оплатить налог в 19.5%.
Скорей начнут сдавать в черную, а за предложение заключить договор будут спускать с лестницы.
Что мешает заключить договор на 500 грн - минимальная цена аренды в Киеве около 10 грн за метр.19,5% вряд ли кто будет платить, потому что это не справедливая сумма, так как не учитывает никакие расходы. Например расходы на покупку квартиры.
Пока у налоговой не дошли руки насчитать налоги со всех движений по карте или продажи наложкой на НП, или ОЛХ доставку, я спокоен за арендодателей. Их намного сложней достать. Под ногами у налоговой доказанные кейсы, а она ленится их поднять.
Несправедливая, полностью согласен. Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Я эту тему поднял, чтобы напомнить про затягивание гаек и чтобы "черные" лендлорды начинали думать, как они будут жить при диджитализации и налоге в 19.5% с грос суммы. Готовьте сани летом.
Так це 1917? Зробимо разом?
Чи вже 1933 - доноси за "колоски"?
І де тут "всім процвітання"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:22
gonchik74 написав: change_pm написав: gonchik74 написав:
Ага, по трояку за метр, на 35 лет, с реальной ставкой под 8%)))
Все, что вы написали полная туфта! Это от "проффесионализма" или поржать?
3к за метр - центр Варшавы/Кракова. Выселки дешевле.
Ставка - ниже.
35 лет??? Кто берет на 35 лет ипотеку, медленный гонщик?
Давайте или более реально, или никак?
Согласен. Полная туфта. 4.5%, 165 тыс долл за 65-метровую двуху
в ебенях Кракова. Оформляли на 30 лет. Достаточно реально?
Выделенное печально. Возможно и неплохо, если месячный платеж меньше аренды. Возможно и плохо, т.к. похоже что они на пике пузыря.
Я, например, в том году по 12 тыс в центре Кракова не взял. Считаю, что дорого. Хотя там и земли в центре, где строить, почти не осталось. Але то таке...
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change_pm
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:22
Кстате еще лично мое мнение:
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:23
Первый написав: stm написав:
В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого:
Кейс 1:
Вводные данные сумма в 50000$
Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам.
Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить )))
Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели
Кейс 2:
Исходные данные те же 50000$
Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю
PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
Гарний пост.
Памятаю видуманого персонажа стм яка в 2015 і 2016 роках вимагала підняти їй вії щоб вона побачила де дорожай.
І у тому числі через цього видуманого персонажу Сержики і ко тепер повинні видумувати кейс 1 і кейс 2.
Нижній сегмент 75 куе.
В 2015-2016 роках видумані 75 куе... нижній сегмент. 75 куе!!!!! Нижній сегмент.
Поділив заначку 50/50.
Впевнений що видуманий персонаж сержик так і тримає кошти на купівлю квартири.
Цікаво, шо там з совістю у видуманого персонажа стм...
Цікаво що з совістю обліківки Первий?
Не сором заганяти в ризиковий бетон на останні Франкліни?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:23
airmax78 написав:
Те кто купил в 2010-2013 тоже были уверены, что неплохо купили
была покупка в 10м, норм
а вот кто с 10го сидит на пачке под матрасом в ожидании непонятно чего тот реально лох)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:24
Serg-ik написав: stm написав:
В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого:
Кейс 1:
Кейс 2:
... просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
При этом не учтена нестабильность банковской системы, которая может не отдать депозит, нестабильность гривны, которая может привести к тому, что аренда станет не 10, а 12 тыс, нестабильность на рынке труда, которая может привести к зарплате кассира в АТБ
А також креш Аркади, Укрбуда, Фундамента, тормоза Саги, КМБ.
Про Уко мовчу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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