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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2958295929602961

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:32

  xio13 написав:Кстате еще лично мое мнение:

покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.

Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.


Можно спросить, сколько вам лет?

Недвижимость - это консервативный способ заработка и сохранения стоимости денег во времени. Не всем подходят крипта, айпио и фонда. Розуму не вистача, рисковый профайл не тот и так далее. Даже возраст влияет. Или вы думаете, что в 70-80 лет будете крипту гонять, бизенес мутить и т.д.? Ну, как говорят иншалла!

Многие не воспринимают мысль, что можно где-то на какой-то платформе держать виртуальные деньги. Деньги не в руках, значит - денег нет.

К вам это понимание тоже придет, когда вы заходите сохранить и отбелить заработанное на крипте. А то сегодня есть что-то на онлайн кошельке, а завтра биржа накрылась и все твои цифровые записи с нею.
И все, денег тупо на "хлеб" нету, если на все в виртуальном мире.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:32

  xio13 написав:Кстате еще лично мое мнение:

покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.

Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.

Это классический консервативный бизнес, всегда приносящий доход. Даже в СССР сдавали жильё и это не сильно контролировало государство. А тогда можно было сесть за нетрудовые доходы.
Занимался я и другими бизнесами. Раньше рекетиры могли всё отобрать. А у государства часто законодательство меняется. Сложно подстраиваться. Да и конкуренция настолько возросла, что хороших ниш уже и нету.
Тем более государство само создаёт условия для оттока рабочих рук заграницу.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:37

  change_pm написав:
  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?

В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.
  change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.

Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы.
В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.


Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.

Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.

А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняй :)

Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?

Україна, біг дата, ще напиши - рокета саєнс. Гагага.
Тут МБА для того щоб взяти стояк Круш для здачі активу в оренду... Решта 99% Долярчики ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:44

  stm написав:
  барабашов написав:stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?

Клубничные поля - это люди с небольшой скажем так финансовой грамотностью, но хорошие доноры укр ВВП. А вот Гастарбайтер-бухгалтер, Гастарбайтер-ИТ, Гастарбайтер-владелец кофейни интереснее, неужто им банк не выдаст ипотеку через 5 лет? А они через 5 лет, неужто поймут как их тянет на родину к ускользающей ракете Киевской недвижимости? :)
Все персонажи опять же выдуманы, а цифры реальны ;)

Видасть через 6 місяців роботи, при наявності безсрочного контракту і початкового внеску 20% та виплат по обслуговуванні іпотеки не більше 30% від місячного доходу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:45

  investorkiev написав:А тем временем Зе обещает ипотеку под 10% уже к сентябрю 2020.

https://focus.ua/economics/449891-zelen ... evet_do_10

Обіцяти, не означає женитися? Хіба ні?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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