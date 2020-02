Додано: Вів 11 лют, 2020 20:37

change_pm написав: Vlad442 написав: change_pm написав: Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%? Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?

В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.

change_pm написав: Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху. Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.

Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы.

В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке. В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы.В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.



Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.



Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.



А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняй



Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет? Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняйЯ считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?

Україна, біг дата, ще напиши - рокета саєнс. Гагага.

Тут МБА для того щоб взяти стояк Круш для здачі активу в оренду... Решта 99% Долярчики ... Україна, біг дата, ще напиши - рокета саєнс. Гагага.Тут МБА для того щоб взяти стояк Круш для здачі активу в оренду... Решта 99% Долярчики ...

