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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:32
xio13 написав:
Кстате еще лично мое мнение:
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
Можно спросить, сколько вам лет?
Недвижимость - это консервативный способ заработка и сохранения стоимости денег во времени. Не всем подходят крипта, айпио и фонда. Розуму не вистача, рисковый профайл не тот и так далее. Даже возраст влияет. Или вы думаете, что в 70-80 лет будете крипту гонять, бизенес мутить и т.д.? Ну, как говорят иншалла!
Многие не воспринимают мысль, что можно где-то на какой-то платформе держать виртуальные деньги. Деньги не в руках, значит - денег нет.
К вам это понимание тоже придет, когда вы заходите сохранить и отбелить заработанное на крипте. А то сегодня есть что-то на онлайн кошельке, а завтра биржа накрылась и все твои цифровые записи с нею.
И все, денег тупо на "хлеб" нету, если на все в виртуальном мире.
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change_pm
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:32
xio13 написав:
Кстате еще лично мое мнение:
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
Это классический консервативный бизнес, всегда приносящий доход. Даже в СССР сдавали жильё и это не сильно контролировало государство. А тогда можно было сесть за нетрудовые доходы.
Занимался я и другими бизнесами. Раньше рекетиры могли всё отобрать. А у государства часто законодательство меняется. Сложно подстраиваться. Да и конкуренция настолько возросла, что хороших ниш уже и нету.
Тем более государство само создаёт условия для оттока рабочих рук заграницу.
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sesk
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:37
change_pm написав: Vlad442 написав: change_pm написав:
Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.
change_pm написав:
Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы.
В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.
Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.
Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.
А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняй
Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?
Україна, біг дата, ще напиши - рокета саєнс. Гагага.
Тут МБА для того щоб взяти стояк Круш для здачі активу в оренду... Решта 99% Долярчики ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:44
stm написав: барабашов написав:stm
Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить?
И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
Клубничные поля - это люди с небольшой скажем так финансовой грамотностью, но хорошие доноры укр ВВП. А вот Гастарбайтер-бухгалтер, Гастарбайтер-ИТ, Гастарбайтер-владелец кофейни интереснее, неужто им банк не выдаст ипотеку через 5 лет? А они через 5 лет, неужто поймут как их тянет на родину к ускользающей ракете Киевской недвижимости?
Все персонажи опять же выдуманы, а цифры реальны
Видасть через 6 місяців роботи, при наявності безсрочного контракту і початкового внеску 20% та виплат по обслуговуванні іпотеки не більше 30% від місячного доходу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:45
Обіцяти, не означає женитися? Хіба ні?
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