Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
Можно спросить, сколько вам лет?
Недвижимость - это консервативный способ заработка и сохранения стоимости денег во времени. Не всем подходят крипта, айпио и фонда. Розуму не вистача, рисковый профайл не тот и так далее. Даже возраст влияет. Или вы думаете, что в 70-80 лет будете крипту гонять, бизенес мутить и т.д.? Ну, как говорят иншалла!
Многие не воспринимают мысль, что можно где-то на какой-то платформе держать виртуальные деньги. Деньги не в руках, значит - денег нет.
К вам это понимание тоже придет, когда вы заходите сохранить и отбелить заработанное на крипте. А то сегодня есть что-то на онлайн кошельке, а завтра биржа накрылась и все твои цифровые записи с нею. И все, денег тупо на "хлеб" нету, если на все в виртуальном мире.
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
Это классический консервативный бизнес, всегда приносящий доход. Даже в СССР сдавали жильё и это не сильно контролировало государство. А тогда можно было сесть за нетрудовые доходы. Занимался я и другими бизнесами. Раньше рекетиры могли всё отобрать. А у государства часто законодательство меняется. Сложно подстраиваться. Да и конкуренция настолько возросла, что хороших ниш уже и нету. Тем более государство само создаёт условия для оттока рабочих рук заграницу.
change_pm написав:Но какой им смысл что-то будет менять, если просто можно будет закрутить гайки и лупить 19.5%?
В СССР гайки были закручены по самое немогу и все равно сдавали в черную.
change_pm написав:Не согласен, что арендодателей сложней достать. Рейд по новостройкам и самые "жирные" из них, со стояками "Круш" отловлены. Сложней в старом фонде, но тоже не проблема. Было бы желание и приказ сверху.
Вильнолюди появились в Украине не сами по себе, а из-за слабости законов и слабости государства, которое не может заставить выполнять даже существующие законы. В случае лендлорда, даже при всем желании, сейчас его достать практически невозможно, если он не делает грубых ошибок. Что с кучей квартир в новострое, что с одной в хрущевке.
Мне нравится общение с вами. Я вас и других лендлордов ориентирую на будущее. А вы мне приводите примеры из прошлого, пора прошлое забывать, будущее уже здесь.
Просто Украина отстает от остального мира в применении последних айти технологий, но при желании они незадорого покупаются, имплементируются и вауля, у нас есть биг дата на вас, меня и инвесторкиев и так далее.
А там и видно будет, сколько у нас имущества, сколько денег ми тратим в магазинах, куда ездим (как часто границу пересекаем), где учатся наши дети, ИИ подведет итог всего того барахла и выдаст - персона неблагонадежна, скрывает доходы, ну, или что-то в том же духе. Вызов в налоговую и давай, объясняй
Я считаю, что при желании у нас такое делается за 5 лет и все будет прозрачно и красиво. Но самый главный вопрос, будет ли выгодно быть лендлордом в Украине при всех ее нюансах и налоговой нагрузке или нет?
Україна, біг дата, ще напиши - рокета саєнс. Гагага. Тут МБА для того щоб взяти стояк Круш для здачі активу в оренду... Решта 99% Долярчики ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
барабашов написав:stm Все кто стоит в очереди за польской визой зажали в руке кулечек с тремя-четырьмя пачками франклинов которые им мешают жить? И ипотека дается всем желающим и безработным тоже?
Клубничные поля - это люди с небольшой скажем так финансовой грамотностью, но хорошие доноры укр ВВП. А вот Гастарбайтер-бухгалтер, Гастарбайтер-ИТ, Гастарбайтер-владелец кофейни интереснее, неужто им банк не выдаст ипотеку через 5 лет? А они через 5 лет, неужто поймут как их тянет на родину к ускользающей ракете Киевской недвижимости? Все персонажи опять же выдуманы, а цифры реальны
Видасть через 6 місяців роботи, при наявності безсрочного контракту і початкового внеску 20% та виплат по обслуговуванні іпотеки не більше 30% від місячного доходу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Проезжал мимо симпатичного Кардинала. Печалька. Кондеров на фасаде через год будет в 1.5 раза больше чем квартир в доме. Я так понимаю, метр под 2куе уже. Отсюда 4+куе в Тетрисе уже кажется вполне справедливой ценой.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 11 лют, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
sesk написав:Я был уверен в кризисе в 2013 году. Поэтому и забанили. А покупать в 2015-2017-м надо было вторичку, как я. Реально вижу удорожание. Причём, в 2016 году цены были даже несколько ниже. Но, я не решился...
да, здесь почему-то банят за предсказание кризисов, меня тоже. не пойму почему, ведь здравый взгляд на вещи поможет сохранить и капитал, и рассудок.
По поводу что нужно было брать в 15-17 годах. Я брал первичку, потому что мультипликатор роста по ней выше в разы - рост от котлована к готовому * рост цены недвижимости в целом по рынку.
Цифры получились сладкие. Считаю это моей лучшей инвестицией за всю жизнь.
еще 10050 раз повтори, а то может кто-то еще не запомнил
sesk написав:Я был уверен в кризисе в 2013 году. Поэтому и забанили. А покупать в 2015-2017-м надо было вторичку, как я. Реально вижу удорожание. Причём, в 2016 году цены были даже несколько ниже. Но, я не решился...
да, здесь почему-то банят за предсказание кризисов, меня тоже. не пойму почему, ведь здравый взгляд на вещи поможет сохранить и капитал, и рассудок.
По поводу что нужно было брать в 15-17 годах. Я брал первичку, потому что мультипликатор роста по ней выше в разы - рост от котлована к готовому * рост цены недвижимости в целом по рынку.
Цифры получились сладкие. Считаю это моей лучшей инвестицией за всю жизнь.
Лучшая инвестиция за всю жизнь сделать +50% в Долларах?)))) Хахахахахахахаха
Жаль что вам в жизни все родители давали... Так бы уже на клубнике в Польше были с такими примитивными задатками.
Респект00?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/