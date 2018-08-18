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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:04
change_pm написав: xio13 написав:
Кстате еще лично мое мнение:
покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.
Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.
Можно спросить, сколько вам лет?
Недвижимость - это консервативный способ заработка и сохранения...
Возраст это единственное объяснение такой категоричности и хамовитого поведения. Жизнь еще не била по голове в прямом и переносном смысле слова. Человек, урвав что-то где-то на спекуляциях, считает, что так будет всегда, потому что он самый умный и всех перехитрит. Не понимает, что теория больших чисел говорит, что, если все время рисковать, то останешься у разбитого корыта.
Вложения в недвижимость и аренада это не бизнес на самом деле. Даже государство не считает это бизнесом. Это пассивный доход (с элементами бизнеса). Это способ сохранить
, накопить средства или создать пенсионный фонд. Возможность заработать легкие деньги, как была на котлованах в 15-16, это исключение, а не правило. Нужны быстрые легкие деньги, есть форексы-мммы.
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Vlad442
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:19
Amat написав: Loft написав:
По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).
Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.
По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.
Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.
И?
Огласите ваши выводы, пожалуйста
Итого за 12 лет квартиры в Киеве:
- в гривне НЕ подешевели (можно купить то же самое число «мешков картошки»), если учитывать официальную инфляцию
- по сравнению с официальными доходами киевлян, квартиры подешевели в 2 раза, т.е. стали доступнее в 2 раза
Выводы:
1. За последние 12 лет инвестиции в недвижимость «в долгую», для перепродажи - принесли убыток в 2 раза.
2. Инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду позволили сохранить сбережения на уровне официальной инфляции, не принеся никакого дохода (при среднем доходе с аренды - 10% в год).
3. Средняя квартира (пусть будет 60 тыс. долларов) сегодня стоит 6,5 лет среднего официального дохода киевлянина, тогда как 12 лет назад стоила 33 года среднего дохода.
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Loft
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:26
P.S. лично я по уши в бетоне... Но цифры вещь неоспоримая
Чем сложнее заработать лёгкие деньги в недвижимости, тем востребованнее в этой теме мозги, знания и опыт
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40
Vlad442 написав:
Вложения в недвижимость и аренада это не бизнес на самом деле. Даже государство не считает это бизнесом. Это пассивный доход (с элементами бизнеса). Это способ сохранить
, накопить средства или создать пенсионный фонд. Возможность заработать легкие деньги, как была на котлованах в 15-16, это исключение, а не правило. Нужны быстрые легкие деньги, есть форексы-мммы.
Да, но пассивный доход возможен если есть соответсвующий спрос. Мне кажется, что в Киеве через десяток лет людей будет меньше и с рынком будет куда печальнее. И вообще, так будет по всей Восточной Европе.
Я к тому, что не нужно думать, если ты купил квартиру под сдачу, то со временем отобъешь ее стоимость и будет прибавка к пенсии. Нет, рента будет уменьшаться, а это очень не приятно, когда ты уже ничего изменить не можешь, а все тольько ухудшается...
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b3320413
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:43
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Проезжал мимо симпатичного Кардинала. Печалька. Кондеров на фасаде через год будет в 1.5 раза больше чем квартир в доме.
А что с вашей новой прелестью будет по-другому?
Каждый день молюсь, чтобы мой дом не нашли на карте/луне/олх... вильнолюди. Пока успешно.
Так его давно нашли,просто видимо он не достроен и есть ещё охрана от застройщика,так что ваши надежды напрасны,всему своё время,плевать что по 2 кило денег за метр)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:48
b3320413 написав:
Я к тому, что не нужно думать, если ты купил квартиру под сдачу, то со временем отобъешь ее стоимость и будет прибавка к пенсии. Нет, рента будет уменьшаться, а это очень не приятно, когда ты уже ничего изменить не можешь, а все тольько ухудшается...
Ну так накрайняк продаёшь и тупо бабки проедаешь,даже сейчас любой угол в столице это от 25 кило,думаете после всех мировых куе цена сложится в разы?
Скорее ипотеку будут брать под 5% в гривне,что бы не платить аренду,так что купив по 600-800 за метр не ветхое это всё равно разумное вложение,ну разве что опять придёт могильщица баба 200 и сделает опять коммуналь в 10 раз и курс в 4,но это уже очень частный случай,надеемся что уроки истории мы прошли и таких возьмут на вилы сразу же.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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