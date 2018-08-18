Loft написав:

По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.