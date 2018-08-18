RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2960296129622963>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:04

  change_pm написав:
  xio13 написав:Кстате еще лично мое мнение:

покупать квартиру для сдачи в аренду это само собой примитивный бизнес причем биз с "душком" который не приносит радости твоим клиентам, которые проклятия насылают юным лендлордам.

Советую найти себя и своей деятельностью приносить радость людям, давая им рабочие места. Это новая степень развития предпринимателя.


Можно спросить, сколько вам лет?

Недвижимость - это консервативный способ заработка и сохранения...

Возраст это единственное объяснение такой категоричности и хамовитого поведения. Жизнь еще не била по голове в прямом и переносном смысле слова. Человек, урвав что-то где-то на спекуляциях, считает, что так будет всегда, потому что он самый умный и всех перехитрит. Не понимает, что теория больших чисел говорит, что, если все время рисковать, то останешься у разбитого корыта.

Вложения в недвижимость и аренада это не бизнес на самом деле. Даже государство не считает это бизнесом. Это пассивный доход (с элементами бизнеса). Это способ сохранить, накопить средства или создать пенсионный фонд. Возможность заработать легкие деньги, как была на котлованах в 15-16, это исключение, а не правило. Нужны быстрые легкие деньги, есть форексы-мммы.
Vlad442
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:19

  Amat написав:
  Loft написав:По статистике, после позапрошлого кризиса, осенью 2009 года, средняя цена квадратного метра в Киеве опустилась до 1900 долларов, упав за год на 1000 долларов (со значения 2900 долларов на лето 2008).

Следующий кризис принес очередную девальвацию валюты и очередное падение средней цены на метр жилья до 1100 долларов по состоянию на осень 2015 года.

По состоянию на осень 2019 года средняя цена метра, если усреднить, не изменилась и составляет все те же 1100 долларов. Итого, за 12 лет падение на 263%, т.е. практически в 3 раза! В реальности, цена на конкретную квартиру, купленную в 2008 году упала еще больше, так в общей массе квартир выросла доля новостроек (более дорогих) и уменьшилась доля старого жилья (более дешевого). Но для простоты забудем эту тонкость.

Доллар с того момента поднялся с 8 до 24 гривен, т.е. на 300%. Инфляция в гривне за 12 лет составила 260%. Зарплата за 12 лет выросла в Киеве и в целом Украине на 640% в гривне.


И?
Огласите ваши выводы, пожалуйста



Итого за 12 лет квартиры в Киеве:
- в гривне НЕ подешевели (можно купить то же самое число «мешков картошки»), если учитывать официальную инфляцию
- по сравнению с официальными доходами киевлян, квартиры подешевели в 2 раза, т.е. стали доступнее в 2 раза

Выводы:
1. За последние 12 лет инвестиции в недвижимость «в долгую», для перепродажи - принесли убыток в 2 раза.
2. Инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду позволили сохранить сбережения на уровне официальной инфляции, не принеся никакого дохода (при среднем доходе с аренды - 10% в год).
3. Средняя квартира (пусть будет 60 тыс. долларов) сегодня стоит 6,5 лет среднего официального дохода киевлянина, тогда как 12 лет назад стоила 33 года среднего дохода.
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

P.S. лично я по уши в бетоне... Но цифры вещь неоспоримая :)

Чем сложнее заработать лёгкие деньги в недвижимости, тем востребованнее в этой теме мозги, знания и опыт

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40

  Vlad442 написав:Вложения в недвижимость и аренада это не бизнес на самом деле. Даже государство не считает это бизнесом. Это пассивный доход (с элементами бизнеса). Это способ сохранить, накопить средства или создать пенсионный фонд. Возможность заработать легкие деньги, как была на котлованах в 15-16, это исключение, а не правило. Нужны быстрые легкие деньги, есть форексы-мммы.


Да, но пассивный доход возможен если есть соответсвующий спрос. Мне кажется, что в Киеве через десяток лет людей будет меньше и с рынком будет куда печальнее. И вообще, так будет по всей Восточной Европе.
Я к тому, что не нужно думать, если ты купил квартиру под сдачу, то со временем отобъешь ее стоимость и будет прибавка к пенсии. Нет, рента будет уменьшаться, а это очень не приятно, когда ты уже ничего изменить не можешь, а все тольько ухудшается...
b3320413
 
Повідомлень: 72
З нами з: 13.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:43

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Проезжал мимо симпатичного Кардинала. Печалька. Кондеров на фасаде через год будет в 1.5 раза больше чем квартир в доме.


А что с вашей новой прелестью будет по-другому?

Каждый день молюсь, чтобы мой дом не нашли на карте/луне/олх... вильнолюди. Пока успешно.

Так его давно нашли,просто видимо он не достроен и есть ещё охрана от застройщика,так что ваши надежды напрасны,всему своё время,плевать что по 2 кило денег за метр)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10964
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:48

  b3320413 написав:Я к тому, что не нужно думать, если ты купил квартиру под сдачу, то со временем отобъешь ее стоимость и будет прибавка к пенсии. Нет, рента будет уменьшаться, а это очень не приятно, когда ты уже ничего изменить не можешь, а все тольько ухудшается...

Ну так накрайняк продаёшь и тупо бабки проедаешь,даже сейчас любой угол в столице это от 25 кило,думаете после всех мировых куе цена сложится в разы?

Скорее ипотеку будут брать под 5% в гривне,что бы не платить аренду,так что купив по 600-800 за метр не ветхое это всё равно разумное вложение,ну разве что опять придёт могильщица баба 200 и сделает опять коммуналь в 10 раз и курс в 4,но это уже очень частный случай,надеемся что уроки истории мы прошли и таких возьмут на вилы сразу же.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10964
З нами з: 30.12.09
Подякував: 322 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:20

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Те кто купил в 2010-2013 тоже были уверены, что неплохо купили

была покупка в 10м, норм
а вот кто с 10го сидит на пачке под матрасом в ожидании непонятно чего тот реально лох)

Одно и то же. Что цены сейчас почти раза в 2 ниже чем в 10-м, что аренда принесла бы примерно столько же.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21357
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2152 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:- по сравнению с официальными доходами киевлян, квартиры подешевели в 2 раза, т.е. стали доступнее в 2 раза

Убрали кредитное плечо. Если сделать доступные кредиты, то станет снова недоступней в 2 раза.
  Loft написав:1. За последние 12 лет инвестиции в недвижимость «в долгую», для перепродажи - принесли убыток в 2 раза.
2. Инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду позволили сохранить сбережения на уровне официальной инфляции, не принеся никакого дохода (при среднем доходе с аренды - 10% в год).

Вы берете цены на историческом максимуме и сравниваете с сегодняшними, после двух кризисов и войны.
Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги. Возьмите последние 20 лет и результат будет совсем другой.
Vlad442
 
Повідомлень: 6090
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Начинаю завидовать Сереге.
airmax78
 
Повідомлень: 33361
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

пришел с бассейна, налил себе стаканчик молочка и открыл ноутбук.

Там видео сегодняшней презентации новых мобилок Самсунга.

Скажу так: не стал бы ходить с их новой раскладушкой с гнущимся экраном, но подержать в руках и потестить захотелось.
Цена 1400$.

Подумалось: а сколько украинцев может вот так купить игрушку за 1,5куе чисто потестить? Очень мало. Удел жителей самой бедной страны на континенте - всякие хуавеи и прочий китайский ноунейм, ну и ДБК4 конечно!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2960296129622963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17637 2836082
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 19:17
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193504
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.