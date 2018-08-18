investorkiev написав:пришел с бассейна, налил себе стаканчик молочка и открыл ноутбук.
Там видео сегодняшней презентации новых мобилок Самсунга.
Скажу так: не стал бы ходить с их новой раскладушкой с гнущимся экраном, но подержать в руках и потестить захотелось.
Цена 1400$.
Подумалось: а сколько украинцев может вот так купить игрушку за 1,5куе чисто потестить? Очень мало. Удел жителей самой бедной страны на континенте - всякие хуавеи и прочий китайский ноунейм, ну и ДБК4 конечно!
ДБК4 - для "верхней квантили", недокреативного класса. Для остальных - донашивать за бабушками.