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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2960296129622963

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:17

  investorkiev написав:пришел с бассейна, налил себе стаканчик молочка и открыл ноутбук.

Там видео сегодняшней презентации новых мобилок Самсунга.

Скажу так: не стал бы ходить с их новой раскладушкой с гнущимся экраном, но подержать в руках и потестить захотелось.
Цена 1400$.

Подумалось: а сколько украинцев может вот так купить игрушку за 1,5куе чисто потестить? Очень мало. Удел жителей самой бедной страны на континенте - всякие хуавеи и прочий китайский ноунейм, ну и ДБК4 конечно!

ДБК4 - для "верхней квантили", недокреативного класса. Для остальных - донашивать за бабушками.
airmax78
 
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