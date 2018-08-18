Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:пришел с бассейна, налил себе стаканчик молочка и открыл ноутбук.
Там видео сегодняшней презентации новых мобилок Самсунга.
Скажу так: не стал бы ходить с их новой раскладушкой с гнущимся экраном, но подержать в руках и потестить захотелось. Цена 1400$.
Подумалось: а сколько украинцев может вот так купить игрушку за 1,5куе чисто потестить? Очень мало. Удел жителей самой бедной страны на континенте - всякие хуавеи и прочий китайский ноунейм, ну и ДБК4 конечно!
ДБК4 - для "верхней квантили", недокреативного класса. Для остальных - донашивать за бабушками.
investorkiev написав:пришел с бассейна, налил себе стаканчик молочка и открыл ноутбук.
Там видео сегодняшней презентации новых мобилок Самсунга.
Скажу так: не стал бы ходить с их новой раскладушкой с гнущимся экраном, но подержать в руках и потестить захотелось. Цена 1400$.
Подумалось: а сколько украинцев может вот так купить игрушку за 1,5куе чисто потестить? Очень мало. Удел жителей самой бедной страны на континенте - всякие хуавеи и прочий китайский ноунейм, ну и ДБК4 конечно!
ДБК4 - для "верхней квантили", недокреативного класса. Для остальных - донашивать за бабушками.
бабушатники - это либо кнопочные телефоны а-ля нокия 3310, или такие заюзанные китайский ноунейм с битым стеклом, неработающими кнопками... ну такие я иногда вижу у обычных людей, которые на метро ездят.
Все. Теперь официально: зрители на земле увидели пламя, вырывающееся из сопла взлетающей рОкеты и услышали грохот, не предвещающий ничего хорошего нашим сбережениям. Трибека, хоть помашите нам на прощание в иллюминатор рукой в белой перчатке.
airmax78 написав:Все. Теперь официально: зрители на земле увидели пламя, вырывающееся из сопла взлетающей рОкеты и услышали грохот, не предвещающий ничего хорошего нашим сбережениям. Трибека, хоть помашите нам на прощание в иллюминатор рукой в белой перчатке.