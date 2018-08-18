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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2961296229632964>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:20

  airmax78 написав:Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.


Так это "качество госуправления" будет толкать людей в отчаянии на переезд в Киев, из последних сил и денег.
Киев по населению должен занимать примерно 40% от населения страны (такой индикатив дают нам сравнения с аналогами).

Как в сообщающихся сосудах: цены на недвижимость в Конотопах упадут в плинтус, но по факту эта ценность перельется в КРЖН.
Плюс не забываем о рынке земли - его пропихнут 1000%, вы же видите как кукловоды пушат этот вопрос.
Плюс популизм в выдаче ипотеки под 10% (кредиты бизнесменам под 5-7-9% уже начали активно выдавать, а это дополнительный впрыск ликвидности).
Плюс мы с вами видим банкротства застройщиков и дефицит предложения. Всем вложившимся сейчас в большинство котлованов типа Ситихаб от Интергала можно пожелать терпения и удачи - сдача этих домов будет явно не в этом десятилетии, как и большинства домов Укрбуда, КГС тоже не хочет портить статистику задержек, Манхеттен будут вводить уже при следующем президенте.

Ах да, еще отсутствие альтернативных способов вложения денег - депозиты скоро станут с нулевыми ставками (уже стали в иностранных некоторых банках), фондового рынка как небыло так и нет. Остается что? правильно! однушка возле метро. Вечная ценность.
Она была нужна нашим дедам, нашим отцам, нужна нам, будет нужна нашим детям и внукам.

Каждый уже построенный метр квадратный недвижимости станет безценным. А значит - дорогим в покупке и в аренде.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 12 лют, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:21

  airmax78 написав:РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.

С ростом цен будет примерно вот так?
https://www.youtube.com/watch?v=-EtUnGiLeko
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:22

  Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.

Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним. Сук обвалиться((( :mrgreen:
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років.
Вже скоро - Finita la comedia!

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Сер 12 лют, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

учитесь как из 1к квартиры выжать 26к грн арендных платежей
как вам идея?


пс: админы, чего вы удаляете посты о недвиге а оставляете мусор?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:26

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.

Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним.
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років.
Вже скоро - Finita la comedia!


так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев?
За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).

Что плохого то?
Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:28

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.

Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним.
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років.
Вже скоро - Finita la comedia!


так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев?
За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).

Что плохого то?
Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.


А що про це думають представники "Києва Фейслеса"? Чи думають взагалі?
Тому що їм буде найболячіше. :P
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:28

  investorkiev написав:
  Frant написав:Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.

Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 12 лют, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:31

investorkiev
Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:38

  investorkiev написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.

Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним.
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років.
Вже скоро - Finita la comedia!


так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев?
За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).

Что плохого то?
Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.


по выделенному, может не на 2, а на 3-4. слишком много противоречий может быть в процессе распада.
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