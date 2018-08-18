Додано: Сер 12 лют, 2020 10:20

airmax78 написав: Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос. Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.

Так это "качество госуправления" будет толкать людей в отчаянии на переезд в Киев, из последних сил и денег.Киев по населению должен занимать примерно 40% от населения страны (такой индикатив дают нам сравнения с аналогами).Как в сообщающихся сосудах: цены на недвижимость в Конотопах упадут в плинтус, но по факту эта ценность перельется в КРЖН.Плюс не забываем о рынке земли - его пропихнут 1000%, вы же видите как кукловоды пушат этот вопрос.Плюс популизм в выдаче ипотеки под 10% (кредиты бизнесменам под 5-7-9% уже начали активно выдавать, а это дополнительный впрыск ликвидности).Плюс мы с вами видим банкротства застройщиков и дефицит предложения. Всем вложившимся сейчас в большинство котлованов типа Ситихаб от Интергала можно пожелать терпения и удачи - сдача этих домов будет явно не в этом десятилетии, как и большинства домов Укрбуда, КГС тоже не хочет портить статистику задержек, Манхеттен будут вводить уже при следующем президенте.Ах да, еще отсутствие альтернативных способов вложения денег - депозиты скоро станут с нулевыми ставками (уже стали в иностранных некоторых банках), фондового рынка как небыло так и нет.Каждый уже построенный метр квадратный недвижимости станет безценным. А значит - дорогим в покупке и в аренде.