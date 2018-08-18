Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sesk написав:investorkiev Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа.
Я вчера об этом писал. И именно в пользовании, а не в собственности. Недвижимость в государстве - это собственность государства, общественная собственность, потому что создавалась она коллективным трудом самых социально незащищенных слоев населения. Ее необходимо изъять из частной собственности отдельных лиц, присвоивших себе большую часть общественных благ и теперь паразитирующих на обществе.
Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.
Нормальний період. З врахуванням якості управління державою. Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить. Цей процес не може бути безкінечним. З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років. Вже скоро - Finita la comedia!
так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев? За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).
Что плохого то? Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.
Если такое произойдет, в Киеве появятся фавелы, т.к. у нищих денег нет. Но с другой стороны, какой смысл жить вы фавеле в Киеве, если в "щуцинских" ипенях буде комфортное, недорогое жилье, да еще и работа.
Мой вывод, в Киеве никогда не будет 40% населения = 12 млн человек. Это возможно в Ю.Америке, где нет под боком Евросоюза, но не у нас. В наших условиях, Европа вытянет из Украины всех, кто может и хочет что-то делать. Суммари, теперешнее население Киева практически пик и сигнификантли расти уже не будет. Будут флуктуации с тенденцией к снижению в следующие 10-20 лет.
Если на сработает сценарий черного-черного лебедя.
airmax78 написав:Все. Теперь официально: зрители на земле увидели пламя, вырывающееся из сопла взлетающей рОкеты и услышали грохот, не предвещающий ничего хорошего нашим сбережениям. Трибека, хоть помашите нам на прощание в иллюминатор рукой в белой перчатке.
Это только начало. Это не остановить (с)
«На сьогодні ми спостерігаємо підвищений попит на наші об’єкти, зокрема, на однокімнатні та двокімнатні квартири, що безумовно матиме вплив на розмір підвищення ціни на кожному конкретному об’єкті». Ми спостерігаємо особливу зацікавленість з боку сегмента покупців-інвесторів, які побачили інвестиційну привабливість проєкту і розглядають об’єкти як для продажу, так і для майбутньої здачі в оренду», – пояснила заступник директора ІБК ОБРІЙ. https://obrii.net/%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0 ... %b1%d0%ba/
Frant написав:Нормальний період. З врахуванням якості управління державою. Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить. Цей процес не може бути безкінечним. З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років. Вже скоро - Finita la comedia!
так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев? За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).
Что плохого то? Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.
Если такое произойдет, в Киеве появятся фавелы, т.к. у нищих денег нет. Но с другой стороны, какой смысл жить вы фавеле в Киеве, если в "щуцинских" ипенях буде комфортное, недорогое жилье, да еще и работа.
Мой вывод, в Киеве никогда не будет 40% населения = 12 млн человек. Это возможно в Ю.Америке, где нет под боком Евросоюза, но не у нас. В наших условиях, Европа вытянет из Украины всех, кто может и хочет что-то делать. Суммари, теперешнее население Киева практически пик и сигнификантли расти уже не будет. Будут флуктуации с тенденцией к снижению в следующие 10-20 лет.
Если на сработает сценарий черного-черного лебедя.
какой еще пик, если сейчас из 37 млн жителей страны, в Киеве (и пригородах) живут всего 5 млн?
Куда денутся остальные 32 млн человек?????? Ведь эти 32 млн будут жить в городах и селах, фактически не приспособленных к жизни. Часть уедет за границу, но если на каждых 3 человека, уехавших на клубнику, 1 уедет в Киев, то мы увидим нехилый прирост населения.
Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно. А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.