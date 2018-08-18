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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2961296229632964>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:20

  airmax78 написав:Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.


Так это "качество госуправления" будет толкать людей в отчаянии на переезд в Киев, из последних сил и денег.
Киев по населению должен занимать примерно 40% от населения страны (такой индикатив дают нам сравнения с аналогами).

Как в сообщающихся сосудах: цены на недвижимость в Конотопах упадут в плинтус, но по факту эта ценность перельется в КРЖН.
Плюс не забываем о рынке земли - его пропихнут 1000%, вы же видите как кукловоды пушат этот вопрос.
Плюс популизм в выдаче ипотеки под 10% (кредиты бизнесменам под 5-7-9% уже начали активно выдавать, а это дополнительный впрыск ликвидности).
Плюс мы с вами видим банкротства застройщиков и дефицит предложения. Всем вложившимся сейчас в большинство котлованов типа Ситихаб от Интергала можно пожелать терпения и удачи - сдача этих домов будет явно не в этом десятилетии, как и большинства домов Укрбуда, КГС тоже не хочет портить статистику задержек, Манхеттен будут вводить уже при следующем президенте.

Ах да, еще отсутствие альтернативных способов вложения денег - депозиты скоро станут с нулевыми ставками (уже стали в иностранных некоторых банках), фондового рынка как небыло так и нет. Остается что? правильно! однушка возле метро. Вечная ценность.
Она была нужна нашим дедам, нашим отцам, нужна нам, будет нужна нашим детям и внукам.

Каждый уже построенный метр квадратный недвижимости станет безценным. А значит - дорогим в покупке и в аренде.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 12 лют, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:21

  airmax78 написав:РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.

С ростом цен будет примерно вот так?
https://www.youtube.com/watch?v=-EtUnGiLeko
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:28

  investorkiev написав:
  Frant написав:Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.

Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 12 лют, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:31

investorkiev
Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа. :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:38

  sesk написав:investorkiev
Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа. :mrgreen:

Я вчера об этом писал. И именно в пользовании, а не в собственности. Недвижимость в государстве - это собственность государства, общественная собственность, потому что создавалась она коллективным трудом самых социально незащищенных слоев населения. Ее необходимо изъять из частной собственности отдельных лиц, присвоивших себе большую часть общественных благ и теперь паразитирующих на обществе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:03

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Все. Теперь официально: зрители на земле увидели пламя, вырывающееся из сопла взлетающей рОкеты и услышали грохот, не предвещающий ничего хорошего нашим сбережениям. Трибека, хоть помашите нам на прощание в иллюминатор рукой в белой перчатке.
Зображення


Это только начало. Это не остановить (с)

«На сьогодні ми спостерігаємо підвищений попит на наші об’єкти, зокрема, на однокімнатні та двокімнатні квартири, що безумовно матиме вплив на розмір підвищення ціни на кожному конкретному об’єкті». Ми спостерігаємо особливу зацікавленість з боку сегмента покупців-інвесторів, які побачили інвестиційну привабливість проєкту і розглядають об’єкти як для продажу, так і для майбутньої здачі в оренду», – пояснила заступник директора ІБК ОБРІЙ. https://obrii.net/%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0 ... %b1%d0%ba/
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:06

  change_pm написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним.
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - залишається не більше 5-7 років.
Вже скоро - Finita la comedia!


так а что будет через 5-7 лет? страна распадется на 2 части? войдет в Таможенный союз? или в ЕС? почему finita? Инопланетяне вывезут всех оставшихся украинцев?
За 5-7 лет уедет ну еще пусть 5-7 млн человек, но 30 млн то останется! Из них 40% должны жить в Киеве - это 12 млн чел (против сегодняшних 5 млн - включая пригороды).

Что плохого то?
Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.


Если такое произойдет, в Киеве появятся фавелы, т.к. у нищих денег нет. Но с другой стороны, какой смысл жить вы фавеле в Киеве, если в "щуцинских" ипенях буде комфортное, недорогое жилье, да еще и работа.

Мой вывод, в Киеве никогда не будет 40% населения = 12 млн человек. Это возможно в Ю.Америке, где нет под боком Евросоюза, но не у нас.
В наших условиях, Европа вытянет из Украины всех, кто может и хочет что-то делать.
Суммари, теперешнее население Киева практически пик и сигнификантли расти уже не будет. Будут флуктуации с тенденцией к снижению в следующие 10-20 лет.

Если на сработает сценарий черного-черного лебедя.


какой еще пик, если сейчас из 37 млн жителей страны, в Киеве (и пригородах) живут всего 5 млн?

Куда денутся остальные 32 млн человек?????? Ведь эти 32 млн будут жить в городах и селах, фактически не приспособленных к жизни. Часть уедет за границу, но если на каждых 3 человека, уехавших на клубнику, 1 уедет в Киев, то мы увидим нехилый прирост населения.

Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.
А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:32

  investorkiev написав:какой еще пик, если сейчас из 37 млн жителей страны, в Киеве (и пригородах) живут всего 5 млн?

Куда денутся остальные 32 млн человек?????? Ведь эти 32 млн будут жить в городах и селах, фактически не приспособленных к жизни. Часть уедет за границу, но если на каждых 3 человека, уехавших на клубнику, 1 уедет в Киев, то мы увидим нехилый прирост населения.

Я не понял, у кого МБА, у вас или у меня? А если посчитать? Пусть логика и расчеты может не очень, тут форумчане с МБА могут поправить, но тренд понятен. 12 млн нет и не будет. А вот 5 млн, при населении в 26 млн - запросто!

население Украина / Киев - 1991
52 млн / приблизительно 2.6 млн

население Украина / Киев - 2020
37 млн (71% от 91 года) / 3.7 млн (142% от 91 года)

население Украина / Киев - х.з. какой год...
26.32 млн (71% от 20 года) / 5.26 млн (142% от 20 года)

  investorkiev написав:Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.

А флай?

  investorkiev написав:А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.

Риалли? Все более-менее обл центры никуда не денутся. Одесса / Львов куда подевались?
Я считаю, что вы в своем оптимизме излишни. Он (оптимизм) вас накажет((
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.

Привожу пример: Винница - менеджер по закупках сырья. З.п на руки 17000 ставка около 20000+ .
Киев: аналогичная з.п .
Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.
Рабочие в агрокомпаниях - аналогично.

Айти спецы: тут даже говорить не буду: Киев=Львов=Днепр=Харьков. Или же в селе на удаленке..

Кому вы напаривать будете Дбк-4?

А еще на засыпку: знакомая в Польше имеет фирму которая набирает спецов, вот говорила Германия скоро откроет ворота для всех желающих массово.. так что сдавать будете свои круши и дбк-4 себе же.

Кто не верит по з.п. в регионах поговорите с коллегами из биза, сколько они платят в регионах.
Востаннє редагувалось xio13 в Сер 12 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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