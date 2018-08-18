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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, да. Вынужден согласиться с Франтом. Особых предпосылок, что следующие 12 лет в Украине будут лучше, чем предыдущие, нет. Качество госуправления не выросло. Экономика не перестроилась (если не считать агросектор и то, с натяжкой). РОкета, конечно, взлетела, но что с ней дальше будет - большой вопрос.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:20
Так это "качество госуправления" будет толкать людей в отчаянии на переезд в Киев, из последних сил и денег.
Киев по населению должен занимать примерно 40% от населения страны (такой индикатив дают нам сравнения с аналогами).
Как в сообщающихся сосудах: цены на недвижимость в Конотопах упадут в плинтус, но по факту эта ценность перельется в КРЖН.
Плюс не забываем о рынке земли - его пропихнут 1000%, вы же видите как кукловоды пушат этот вопрос.
Плюс популизм в выдаче ипотеки под 10% (кредиты бизнесменам под 5-7-9% уже начали активно выдавать, а это дополнительный впрыск ликвидности).
Плюс мы с вами видим банкротства застройщиков и дефицит предложения. Всем вложившимся сейчас в большинство котлованов типа Ситихаб от Интергала можно пожелать терпения и удачи - сдача этих домов будет явно не в этом десятилетии, как и большинства домов Укрбуда, КГС тоже не хочет портить статистику задержек, Манхеттен будут вводить уже при следующем президенте.
Ах да, еще отсутствие альтернативных способов вложения денег - депозиты скоро станут с нулевыми ставками (уже стали в иностранных некоторых банках), фондового рынка как небыло так и нет. Остается что? правильно! однушка возле метро. Вечная ценность.
Она была нужна нашим дедам, нашим отцам, нужна нам, будет нужна нашим детям и внукам.
Каждый уже построенный метр квадратный недвижимости станет безценным. А значит - дорогим в покупке и в аренде.
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 12 лют, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:21
С ростом цен будет примерно вот так?
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:28
Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 12 лют, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:31
investorkiev
Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:38
Я вчера об этом писал. И именно в пользовании, а не в собственности. Недвижимость в государстве - это собственность государства, общественная собственность, потому что создавалась она коллективным трудом самых социально незащищенных слоев населения. Ее необходимо изъять из частной собственности отдельных лиц, присвоивших себе большую часть общественных благ и теперь паразитирующих на обществе.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:03
«На сьогодні ми спостерігаємо підвищений попит на наші об’єкти, зокрема, на однокімнатні та двокімнатні квартири, що безумовно матиме вплив на розмір підвищення ціни на кожному конкретному об’єкті». Ми спостерігаємо особливу зацікавленість з боку сегмента покупців-інвесторів, які побачили інвестиційну привабливість проєкту і розглядають об’єкти як для продажу, так і для майбутньої здачі в оренду», – пояснила заступник директора ІБК ОБРІЙ.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:06
какой еще пик, если сейчас из 37 млн жителей страны, в Киеве (и пригородах) живут всего 5 млн?
Куда денутся остальные 32 млн человек?????? Ведь эти 32 млн будут жить в городах и селах, фактически не приспособленных к жизни. Часть уедет за границу, но если на каждых 3 человека, уехавших на клубнику, 1 уедет в Киев, то мы увидим нехилый прирост населения.
Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.
А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:32
Я не понял, у кого МБА, у вас или у меня? А если посчитать? Пусть логика и расчеты может не очень, тут форумчане с МБА могут поправить, но тренд понятен. 12 млн нет и не будет. А вот 5 млн, при населении в 26 млн - запросто!
население Украина / Киев - 1991
52 млн / приблизительно 2.6 млн
население Украина / Киев - 2020
37 млн (71% от 91 года) / 3.7 млн (142% от 91 года)
население Украина / Киев - х.з. какой год...
26.32 млн (71% от 20 года) / 5.26 млн (142% от 20 года)
А флай?
Риалли? Все более-менее обл центры никуда не денутся. Одесса / Львов куда подевались?
Я считаю, что вы в своем оптимизме излишни. Он (оптимизм) вас накажет((
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.
Привожу пример: Винница - менеджер по закупках сырья. З.п на руки 17000 ставка около 20000+ .
Киев: аналогичная з.п .
Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.
Рабочие в агрокомпаниях - аналогично.
Айти спецы: тут даже говорить не буду: Киев=Львов=Днепр=Харьков. Или же в селе на удаленке..
Кому вы напаривать будете Дбк-4?
А еще на засыпку: знакомая в Польше имеет фирму которая набирает спецов, вот говорила Германия скоро откроет ворота для всех желающих массово.. так что сдавать будете свои круши и дбк-4 себе же.
Кто не верит по з.п. в регионах поговорите с коллегами из биза, сколько они платят в регионах.
Востаннє редагувалось xio13 в Сер 12 лют, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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