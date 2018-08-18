investorkiev написав:

xio13 написав: Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.



Привожу пример: Винница - менеджер по закупках сырья. З.п на руки 17000 ставка около 20000+ .

Киев: аналогичная з.п .

Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.

Рабочие в агрокомпаниях - аналогично.



Айти спецы: тут даже говорить не буду: Киев=Львов=Днепр=Харьков. Или же в селе на удаленке..



Кому вы напаривать будете Дбк-4?



А еще на засыпку: знакомая в Польше имеет фирму которая набирает спецов, вот говорила Германия скоро откроет ворота для всех желающих массово.. так что сдавать будете свои круши и дбк-4 себе же.



Кто не верит по з.п. в регионах поговорите с коллегами из биза, сколько они платят в регионах. Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.Привожу пример: Винница - менеджер по закупках сырья. З.п на руки 17000 ставка около 20000+ .Киев: аналогичная з.п .Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.Рабочие в агрокомпаниях - аналогично.Айти спецы: тут даже говорить не буду: Киев=Львов=Днепр=Харьков. Или же в селе на удаленке..Кому вы напаривать будете Дбк-4?А еще на засыпку: знакомая в Польше имеет фирму которая набирает спецов, вот говорила Германия скоро откроет ворота для всех желающих массово.. так что сдавать будете свои круши и дбк-4 себе же.Кто не верит по з.п. в регионах поговорите с коллегами из биза, сколько они платят в регионах.

не все измеряется в зарплатах.Если у вас случится инфаркт, то в течении 4-6 часов срочно нужно вколоть вам препарат, который на 80% снижает негативные последствия. После этих 4-6 часов эта иньекция уже не даст никакого эффекта.Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.Как думаете, реально ли это лекарство найти за 4 часа и вколоть в городе Горишни Плавни? Желтые Воды? Даже если обвальщик мяса там зарабатывает столько же сколько и в Киеве? Или обвальщик мяса не понимает что первый же серьезный звоночек по здоровью в Желтых водах=смерть, потому что нет ни лекарств, ни врачей, ни больниц?А дети обвальщика мяса в Конотопе, где они будут учиться? А ИТшник из Конотопа - где он учился? В КПИ (Конотопский Политехнический Институт?)?А жена обвальщика мяса из Конотопа - в какие театры она ходит выгуливать новую шубу?А депутат ВР из Конотопа - как часто в Конотопе проводятся выездные заседания Верховной Рады? Почему он вообще сидит в Киеве да еще и получает компенсацию на жилье в Киеве (а не в Конотопе??)Напомню кстати, что наш президент из Кривого Рога. Только президенствует он почему-то в Киеве.А прошлый президент родился в городе Болграде, расположенном на западе Одесской области, но только президенствовал, ведет бизнес он тоже не там, а тут.А еще прошлый президент - Виктор Святой, родился в Енакиево, но тоже президенствовал не там, а в Киеве.А до него был Виктор Пчелоносный, он родился в Хоружевке, но живет почему-то в Киеве, и дети его имеют квартиры в Киеве, и невестки его имеют квартиры в Киеве.и т.д. аналогия ясна надеюсь?