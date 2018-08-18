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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:45
Я тоже считаю, что никаких 12 миллионов в Киеве не будет в обозримом будущем. Посмотрите на Европу - есть только 3 мегаполиса: Лондон Стамбул и Москва, причём все они расположены на периферии континента. Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона. В Европе как таковой вообще нет ни одного мегаполиса. Думаю, для Киева население 4-5 миллионов это максимум на ближайшие 20 лет.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:54
airmax78 написав: sesk написав:investorkiev
Новая ВОСР. Ограничения на квадратные метры в личном пользовании. Развитие периферийных регионов. Однушка в Конотопе снова пользуется популярностью, экология-природа.
Я вчера об этом писал. И именно в пользовании, а не в собственности. Недвижимость в государстве - это собственность государства, общественная собственность, потому что создавалась она коллективным трудом самых социально незащищенных слоев населения. Ее необходимо изъять из частной собственности отдельных лиц, присвоивших себе большую часть общественных благ и теперь паразитирующих на обществе.
Надо Ленина перечитать. Вроде нет предпосылок пока. Руководящая и направляющая партия отсутствует...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:56
Frant написав: change_pm написав:
Это возможно в Ю.Америке, где нет под боком Евросоюза, но не у нас.
В наших условиях, Европа вытянет из Украины всех, кто может и хочет что-то делать.
Суммари, теперешнее население Киева практически пик
Абсолютно вірно!
Недарма пан Change_pm колись захистив дисертацію з технічних наук.
Якби поміняти укро-їліту на японську, чи німецьку, чи англійську - тоді ця територія ожила би.
А так - фінал вже очевидний.
Франт, спасибо! Но я не тот, кто защитил диссертацию с технических наук.
Я технически неук
но может быть подумаю над дальнейшим развитием и стану доктором филосифии или еще какой дисциплины для гуманитариев.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 11:58
investorkiev написав: xio13 написав:
Я уже писал ранее, рабочие на предприятиях и фирмах обычных получают практически идентичную зарплату. В Регионах как в Киеве.
Привожу пример: Винница - менеджер по закупках сырья. З.п на руки 17000 ставка около 20000+ .
Киев: аналогичная з.п .
Рабочий обвальщик мяса: Днепр = Киев одинаковая з.п.
Рабочие в агрокомпаниях - аналогично.
Айти спецы: тут даже говорить не буду: Киев=Львов=Днепр=Харьков. Или же в селе на удаленке..
Кому вы напаривать будете Дбк-4?
А еще на засыпку: знакомая в Польше имеет фирму которая набирает спецов, вот говорила Германия скоро откроет ворота для всех желающих массово.. так что сдавать будете свои круши и дбк-4 себе же.
Кто не верит по з.п. в регионах поговорите с коллегами из биза, сколько они платят в регионах.
не все измеряется в зарплатах.
Если у вас случится инфаркт, то в течении 4-6 часов срочно нужно вколоть вам препарат, который на 80% снижает негативные последствия. После этих 4-6 часов эта иньекция уже не даст никакого эффекта.
Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.
Как думаете, реально ли это лекарство найти за 4 часа и вколоть в городе Горишни Плавни? Желтые Воды? Даже если обвальщик мяса там зарабатывает столько же сколько и в Киеве? Или обвальщик мяса не понимает что первый же серьезный звоночек по здоровью в Желтых водах=смерть, потому что нет ни лекарств, ни врачей, ни больниц?
А дети обвальщика мяса в Конотопе, где они будут учиться? А ИТшник из Конотопа - где он учился? В КПИ (Конотопский Политехнический Институт?)?
А жена обвальщика мяса из Конотопа - в какие театры она ходит выгуливать новую шубу?
А депутат ВР из Конотопа - как часто в Конотопе проводятся выездные заседания Верховной Рады? Почему он вообще сидит в Киеве да еще и получает компенсацию на жилье в Киеве (а не в Конотопе??)
Напомню кстати, что наш президент из Кривого Рога. Только президенствует он почему-то в Киеве.
А прошлый президент родился в городе Болграде, расположенном на западе Одесской области, но только президенствовал, ведет бизнес он тоже не там, а тут.
А еще прошлый президент - Виктор Святой, родился в Енакиево, но тоже президенствовал не там, а в Киеве.
А до него был Виктор Пчелоносный, он родился в Хоружевке, но живет почему-то в Киеве, и дети его имеют квартиры в Киеве, и невестки его имеют квартиры в Киеве.
и т.д. аналогия ясна надеюсь?
Люди так беспокоящиеся о своём здоровье, лучше будут проходить ежегодный медосмотр. И если нужно, прокапываться в стационаре. Так гораздо дешевле и менее рискованно.
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sesk
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:01
Инвесторкиев,
Вы правы во всех своих примерах: В Киеве жить лучше во всем!!!!
но!! Не за 10000-20000 грн лишних за аренду квартиры, поэтому ваш план терпит фиаско.
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xio13
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:15
xio13 написав:
В Киеве жить лучше во всем!!!!
не согласен- шум,гам,смрад... За городом даже тараканов нема
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:17
investorkiev написав:
Если у вас случится инфаркт, то в течении 4-6 часов срочно нужно вколоть вам препарат, который на 80% снижает негативные последствия. После этих 4-6 часов эта иньекция уже не даст никакого эффекта.
Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.
Как думаете, реально ли это лекарство найти за 4 часа и вколоть в городе Горишни Плавни? Желтые Воды? Даже если обвальщик мяса там зарабатывает столько же сколько и в Киеве? Или обвальщик мяса не понимает что первый же серьезный звоночек по здоровью в Желтых водах=смерть, потому что нет ни лекарств, ни врачей, ни больниц?
А дети обвальщика мяса в Конотопе, где они будут учиться? А ИТшник из Конотопа - где он учился? В КПИ (Конотопский Политехнический Институт?)?
А жена обвальщика мяса из Конотопа - в какие театры она ходит выгуливать новую шубу?
Я виже здесь несколько возможностей. Кстати, идея бесплатна. Услуга по доставке любых лекарств по Украине боевым дроном. Быстро и эффективно
"Обвальшику мяса" по большому счету пох на свое здоровье. Если же не пох, то кум с польши расскажет, какая там экстренная медицина даже в залупинске, и "обвальщик мяса" снимется с места и уедет, если его так медицина заботит.
Тот же кум розповисть, шо дите в Праге пошло бесплатно в универ - мировой рейтинг 500, и все очень даже ниче и работа есть у дитя.
Шуба у жены "обвальщика мяса"? Не встречал. Но я особо и не хожу по улицам. Может из куракуля или псинки? В театр? Жена "обвальшика мяса"? А сколько лет они женаты? - вопросы риторические.
sesk написав:
Люди так беспокоящиеся о своём здоровье, лучше будут проходить ежегодный медосмотр. И если нужно, прокапываться в стационаре. Так гораздо дешевле и менее рискованно.
Сто пудово! Но наш сферический "обвальшик мяса" не знает, шо такое медосмотр и лечится горилочкой. Дешево и полностью отсутствет риск. И батя так делал, и дед. Правда, чета в 50 померли.
Я сегодня немного категоричен. Если че, сорри.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:29
_Mykola_ написав: investorkiev написав: Frant написав:
Дополнительные уехавшие пришлют назад дополнительные деньги, что поддержит курс и ВВП для оставшихся.
Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр.
не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:36
Продолжение темы равных зарплат в регионах и Киеве: экономика растет за счет в основном развития малого и частично среднего бизнеса.
А я вам скажу что открыть цех переработки скажем ореха дешевле в Регионе! Рабочие нужны в регионах! И что бы они не уехали в Польшу, зарплата уже Прилично выросла. Она равна Киевской.
Я не говорю о планктоне с офисов от которых толку нету.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:38
лайфхак для трибеки - если случился инфаркт или инсульт (не геморрагический!) , можно (и нужно) слопать антикоагулянт, даже самых дешевый, типа аспиринки (ацетил салицилка), стоит три копейки и тоже снижает последствия неплохо
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