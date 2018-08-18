Додано: Сер 12 лют, 2020 13:52

investorkiev написав: Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.

Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.

А это не кидняк? Не знаю такого лекарства.З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется.Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.