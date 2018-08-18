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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2962296329642965

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щось тут багато про здоров"я переживають ... То інфаркти-інсульти , то лікування в Ізраїлі ... Якось складається враження , що життя лендлорда занадто неспокійне і шкідливе для здоров"я взагалі ...
Хоча щось в цьому напевно є - бо в якій-небуть Коста-Ріці живуть набагато щасливіше , ніж у нас ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:49

  Puente написав:Щось тут багато про здоров"я переживають ... То інфаркти-інсульти , то лікування в Ізраїлі ... Якось складається враження , що життя лендлорда занадто неспокійне і шкідливе для здоров"я взагалі ...
Хоча щось в цьому напевно є - бо в якій-небуть Коста-Ріці живуть набагато щасливіше , ніж у нас ...


с киевским воздухом кстати поймать инсульт намного проще, чем в конотопе
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:03

Хотелка на покупку

Как думаете реальная хотелка ? Кажется такое на 10 куе выше будет если будет в нынешних реалиях.
https://m.olx.ua/obyavlenie/kvartira-sr ... H1ltd.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Всем вложившимся сейчас в большинство котлованов типа Ситихаб от Интергала можно пожелать терпения и удачи - сдача этих домов будет явно не в этом десятилетии

А что не так с Интергалом? Есть признаки пирамиды?
bobcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:20

  trololo написав:Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр

не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.


А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:20

  Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.

Нормальний період.
З врахуванням якості управління державою.
Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить.
Цей процес не може бути безкінечним. Сук обвалиться((( :mrgreen:
З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - скоро ЩОСЬ буде.

Зображення
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:29

  investorkiev написав:
  trololo написав:Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр

не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.


А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.


ну давай по киргизии глянем. есть графики по убыли населения и обьему переводов? мне лениво искать. насколько я понимаю, обьем переводов сильно зависит от экономической ситуации в стране работодателе, а не от динамики роста населедния в стране доноре
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:52

  investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.

А это не кидняк? Не знаю такого лекарства.
З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. :lol:
Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:07

  trololo написав:
  investorkiev написав:
  trololo написав:Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр

не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.


А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.


ну давай по киргизии глянем. есть графики по убыли населения и обьему переводов? мне лениво искать. насколько я понимаю, обьем переводов сильно зависит от экономической ситуации в стране работодателе, а не от динамики роста населедния в стране доноре

Поищу на досуге, но думаю ты прав.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:10

  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.

А это не кидняк? Не знаю такого лекарства.
З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. :lol:
Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.


Хабр, я ж написал что в аптеке оно стоит 600$, но байкер привезет за 900- надбавка за срочность, ну и ясно что не в каждой аптеке оно есть.

Как называется не помню, но это реальный кейс реального знакомого с инфарктом, он сам мне рассказывал.
Лекарство не спасает полностью, но убирает массу последствий- там же вроде иначе отмирают участки сердца?
Подробностей не скажу-я далек от медицины
investorkiev
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