Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щось тут багато про здоров"я переживають ... То інфаркти-інсульти , то лікування в Ізраїлі ... Якось складається враження , що життя лендлорда занадто неспокійне і шкідливе для здоров"я взагалі ... Хоча щось в цьому напевно є - бо в якій-небуть Коста-Ріці живуть набагато щасливіше , ніж у нас ...
Puente написав:Щось тут багато про здоров"я переживають ... То інфаркти-інсульти , то лікування в Ізраїлі ... Якось складається враження , що життя лендлорда занадто неспокійне і шкідливе для здоров"я взагалі ... Хоча щось в цьому напевно є - бо в якій-небуть Коста-Ріці живуть набагато щасливіше , ніж у нас ...
с киевским воздухом кстати поймать инсульт намного проще, чем в конотопе
Vlad442 написав:Последние 12 лет это крайне неудачный период для недвиги.
Нормальний період. З врахуванням якості управління державою. Укро-їліта вже 29 років успішно пиляє сук, на якому вона сидить. Цей процес не може бути безкінечним. Сук обвалиться((( З врахуванням швидкого зменшення населення і найменших зарплат в Європі - скоро ЩОСЬ буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
trololo написав:Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр
не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.
А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.
ну давай по киргизии глянем. есть графики по убыли населения и обьему переводов? мне лениво искать. насколько я понимаю, обьем переводов сильно зависит от экономической ситуации в стране работодателе, а не от динамики роста населедния в стране доноре
investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.
А это не кидняк? Не знаю такого лекарства. З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.
trololo написав:Так все дело в том, что присылать будут все меньше и меньше, т.к. будут получать вид на жительство, воссоединять семьи и пр
не факт. можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.
А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.
ну давай по киргизии глянем. есть графики по убыли населения и обьему переводов? мне лениво искать. насколько я понимаю, обьем переводов сильно зависит от экономической ситуации в стране работодателе, а не от динамики роста населедния в стране доноре
investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.
А это не кидняк? Не знаю такого лекарства. З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.
Хабр, я ж написал что в аптеке оно стоит 600$, но байкер привезет за 900- надбавка за срочность, ну и ясно что не в каждой аптеке оно есть.
Как называется не помню, но это реальный кейс реального знакомого с инфарктом, он сам мне рассказывал. Лекарство не спасает полностью, но убирает массу последствий- там же вроде иначе отмирают участки сердца? Подробностей не скажу-я далек от медицины