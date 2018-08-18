Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.
А это не кидняк? Не знаю такого лекарства. З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.
Хабр, я ж написал что в аптеке оно стоит 600$, но байкер привезет за 900- надбавка за срочность, ну и ясно что не в каждой аптеке оно есть.
Как называется не помню, но это реальный кейс реального знакомого с инфарктом, он сам мне рассказывал. Лекарство не спасает полностью, но убирает массу последствий- там же вроде иначе отмирают участки сердца? Подробностей не скажу-я далек от медицины
Не знаю о таком. Стентирование обычно делают. Но в БСП его не делают, это только или в центр сердца, или Стражеско. Какой-то препарат, чтоб быстро рассосал тромб в артерии что ли?
hxbbgaf написав:Не знаю о таком. Стентирование обычно делают. Но в БСП его не делают, это только или в центр сердца, или Стражеско. Какой-то препарат, чтоб быстро рассосал тромб в артерии что ли?
не скажу нассчет рассасывания тромбов и стентирования, но дают антикоагулянты для облегчения кровотока. а с этим худо-бедно и аспирин справляется, причем там время до 20 минут, если не ошибаюсь - чем раньше тем лучше. потому стоит всегда иметь под рукой и глотать не дожидаясь мотоциклиста
(качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин)
не знаю, важнейшая или нет, но точно одна из важных.