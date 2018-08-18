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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2963296429652966

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 49
Вже навіть перевищили
37%
18
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю ввести понятие кроме: Киев фейслесса, еще Чудо-лекарства от Инвесторкиев :))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.
А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.

А как же Донецк образца 2013 года???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:36

  investorkiev написав:
  hxbbgaf написав:
  investorkiev написав:Все бы ничего, но это лекарство стоит 600$. В Киеве есть служба экстренной доставки этого лекарства - в любое время суток мотоциклист выезжает к вам в больницу и доставляет это лекарство, правда уже за 900$. Но тут - вопрос жизни или смерти, поэтому люди чехлятся на бабло и молчат.

А это не кидняк? Не знаю такого лекарства.
З.Ы. Все, что за пределами аптеки, это кидняк. Тут уже в аптеках фуфломицинов полно, а вы рассчитываете на какого-то байкера. Рукалицо. Привезут вам бад в лучшем случае, в худшем мел, хотя оно равносильно. Заказывайте исчо, называется. :lol:
Никакого чуда, которое уберет последствия инфаркта, нет, инфаркт как и инсульт могут вызываться закупоркой сосудов, повышенным давлением, аритмией и т.д. (качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин) есть препараты для профилактики, есть для комплексного лечения уже после (например, один препарат стоит что-то в районе 500 гривен за упаковку, колят в живот, но никак не 900 долларов), а ваше чудо больше походит на развод.


Хабр, я ж написал что в аптеке оно стоит 600$, но байкер привезет за 900- надбавка за срочность, ну и ясно что не в каждой аптеке оно есть.

Как называется не помню, но это реальный кейс реального знакомого с инфарктом, он сам мне рассказывал.
Лекарство не спасает полностью, но убирает массу последствий- там же вроде иначе отмирают участки сердца?
Подробностей не скажу-я далек от медицины

Не знаю о таком. Стентирование обычно делают. Но в БСП его не делают, это только или в центр сердца, или Стражеско. Какой-то препарат, чтоб быстро рассосал тромб в артерии что ли?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:45

  investorkiev написав:
  trololo написав:можно глянуть динамику в какой нить мексике и экстраполировать.

А зачем Мексика? Киргизия, Монголия - чтото такое нужно, это ближе к нашим реалиям. Молдова еще.

Монголия-зачОт. Вот так они живут в своей столице
https://youtu.be/yledeLW7w3s?t=2471

Здесь был УНУ
https://youtu.be/yledeLW7w3s?t=2199
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:45

  hxbbgaf написав:Не знаю о таком. Стентирование обычно делают. Но в БСП его не делают, это только или в центр сердца, или Стражеско. Какой-то препарат, чтоб быстро рассосал тромб в артерии что ли?


не скажу нассчет рассасывания тромбов и стентирования, но дают антикоагулянты для облегчения кровотока. а с этим худо-бедно и аспирин справляется, причем там время до 20 минут, если не ошибаюсь - чем раньше тем лучше. потому стоит всегда иметь под рукой и глотать не дожидаясь мотоциклиста

(качество воздуха, как тут выше писали, точно не на первом месте среди причин)


не знаю, важнейшая или нет, но точно одна из важных.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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