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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:00
xio13 написав:
Предлагаю ввести понятие кроме: Киев фейслесса, еще Чудо-лекарства от Инвесторкиев
)
Идея была в том, чтобы на простых примерах показать такому криптоинвестору как ты факт о том, что в Киеве медицина есть. В Конотопе ее нет.
Замени «инфаркт» на любую другую серьезную болезнь/травму.
Серьезное ДТП в Киеве и Конотопе имеет совершенно разные варианты последствий.
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investorkiev
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:08
investorkiev написав: xio13 написав:
Предлагаю ввести понятие кроме: Киев фейслесса, еще Чудо-лекарства от Инвесторкиев
)
Идея была в том, чтобы на простых примерах показать такому криптоинвестору как ты факт о том, что в Киеве медицина есть. В Конотопе ее нет.
Замени «инфаркт» на любую другую серьезную болезнь/травму.
Серьезное ДТП в Киеве и Конотопе имеет совершенно разные варианты последствий.
С конотопа ехать в киев 2.5 часа, я думаю пересичному это понравится больше чем отдавать 120000-180000 грн в год.
Зарплата выравнялась гдето 3-6 мес назад. Так что лаг отьезжающих с киева скоро будет замечен лендлордами и их ценами.
Вы прикол видели как водила в киеве с зп 20000 грн едет в польшу дальнобоем что б заработать денег и вернуть киевские кредиты?))) ( Не ипотека)
Востаннє редагувалось xio13
в Сер 12 лют, 2020 16:12, всього редагувалось 3 разів.
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xio13
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:19
investorkiev написав:
Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.
А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.
Даже такое УГ как Хмельницкий массово строится.
Не всем нужен Киев с его ужасным качеством жизни (пробки, перегруженная инфраструктура, убитый общественный транспорт, отсутствие нормальных публичных пространств и т д).
Периферия это не только Бердичев, но и Львов, Франковск, Винница, Харьков и так далее.
Например Днепр родина АТБ и ПриватБанка. Эти предприятия навсегда перевернули жизнь Украины. ПриватБанк вообще является просто феноменальной организацией аналоги которой в Европе только сейчас стали появляться.
Скажем в Харькове родилась Мивина и Укрсиббанк. Мивина стала нарицательным, а Укрсиббанк стал одним из самых надёжных банков Украины.
Львов показал всей Украине как можно делать гастрономический бизнес, Львов показал всей Украине как нужно зарабатывать на IT, Львов показал всей Украине как нужно строить город и делать его комфортным для людей.
И таких примеров можно привести десятки.
Киев сейчас ужасно некомфортный и перегруженный город который находтися в деградирующем тренде. В то время как благодаря децентрализации провинция сейчас показывает бурный рост по всем параметрам. И чем дальше зайдет процесс децентрализации, тем больше будет развиваться именно провинция, а не Киев.
Мы не Россия где за МКАДом жизни нет.
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Santehnik
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:31
xio13 написав:
...
С конотопа ехать в киев 2.5 часа, я думаю пересичному это понравится больше чем отдавать 120000-180000 грн в год.
...
Зависит от срочности госпитализации. При сложных случаях пересичный может просто сдохнуть за эти 2.5часа (+ будет на чём и с кем доехать). Бабло уже не будет иметь значения от слова совсем.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34
Santehnik
вы много букв потратили в пустоту.
девушка провоцирует дискуссию, ежедневно высасывая из пальца бредятину.
так и вижу безлюдные Франик с Тернополем, Херсон с Николаевом, Запорожье с Днепром...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:55
Yuri_T написав:Santehnik
вы много букв потратили в пустоту.
девушка провоцирует дискуссию, ежедневно высасывая из пальца бредятину.
так и вижу безлюдные Франик с Тернополем, Херсон с Николаевом, Запорожье с Днепром...
Та з одного боку буде все одно притік населення в столицю - але просто трохи більше , ніж в інші обласні . Все-таки сільське населення буде їхати в першу чергу в міста поближче . Не в Київ з Апостолова - в Дніпро чи Запоріжжя . 10 млн ( чи скільки там ) - сільського населення забагато ... Буде млн 4-6 ... Решта - в міста . "Рокета" - тільки на волах ...
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Puente
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:03
Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.
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Унуноктий
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:08
Унуноктий написав:
Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.
Так остался бы там
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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