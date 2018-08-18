Додано: Сер 12 лют, 2020 16:19

investorkiev написав: Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.

А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов. Глобальная урбанизация только начинается, по расчетам футурологов, 98% жителей должны жить в крупных городах. Никто из города в село уже не поедет жить, это очевидно.А в Украине кроме Киева нет других жизнеспособных городов.

Даже такое УГ как Хмельницкий массово строится.Не всем нужен Киев с его ужасным качеством жизни (пробки, перегруженная инфраструктура, убитый общественный транспорт, отсутствие нормальных публичных пространств и т д).Периферия это не только Бердичев, но и Львов, Франковск, Винница, Харьков и так далее.Например Днепр родина АТБ и ПриватБанка. Эти предприятия навсегда перевернули жизнь Украины. ПриватБанк вообще является просто феноменальной организацией аналоги которой в Европе только сейчас стали появляться.Скажем в Харькове родилась Мивина и Укрсиббанк. Мивина стала нарицательным, а Укрсиббанк стал одним из самых надёжных банков Украины.Львов показал всей Украине как можно делать гастрономический бизнес, Львов показал всей Украине как нужно зарабатывать на IT, Львов показал всей Украине как нужно строить город и делать его комфортным для людей.И таких примеров можно привести десятки.Киев сейчас ужасно некомфортный и перегруженный город который находтися в деградирующем тренде. В то время как благодаря децентрализации провинция сейчас показывает бурный рост по всем параметрам. И чем дальше зайдет процесс децентрализации, тем больше будет развиваться именно провинция, а не Киев.Мы не Россия где за МКАДом жизни нет.