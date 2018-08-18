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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2965296629672968>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:18

Не, лучше в пригороде правого берега построюсь у леса.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:23

  investorkiev написав:Идея была в том, чтобы на простых примерах показать такому криптоинвестору как ты факт о том, что в Киеве медицина есть. В Конотопе ее нет.

Замени «инфаркт» на любую другую серьезную болезнь/травму.
Серьезное ДТП в Киеве и Конотопе имеет совершенно разные варианты последствий.

Есть вероятность, что медицинский вертолет быстрее доставит пациента в госпиталь из щуцинских ипеней, чем скорая доедет по киевским пробкам.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гастарбайтер, согласен, ТОП городов по комфорту, перспективности и безопасности составлю так:
1. Щуцынские ипеня
2. Киев
3. Остальные ипеня

Скажите лучше нам честно: сколько денежных трансферов (в любом виде- потраченные деньги в отпуске тут, помощь родственникам, подарки, оплаты учебы/лечения/кредитов/покупки недвижимости) вы сделали в Украину за время работы в Щуцыне?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:30

  galadriel написав:investorkiev - мужчина. ИМХО.

Ха-ха!
Натаха-Трайбека - типова донецька дамочка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:31

  Унуноктий написав:
  trololo написав:
  Унуноктий написав:Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.


Так остался бы там

кстати частный сектор в районе двзовского озера нифига не дешовый

Он там старый, нового ничего не строят. При Яныке лес порезали, но строить решились только явные беспредельщики. Не знаю как они эти таунхаузы узаконят когда-либо.
Из Китая на этой неделе ничего не выплыло толком. Намечается неслабый разрыв в поставках. Всю текущую неделю прозорливые выгребали остатки на месте, кое-что выгребли под 0. Кто-то поднял цены на фоне дефицита (пока, правда, немного, на 30%))) - это про пищевую химию.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:31

  investorkiev написав:
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?

Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.


Хахахах, ВР, Кабмин, ебрр, мбрр , генпрокуратура
Это все аудитория ваших круш с дбк-4?))

У вас эконом сегмент, а я вам говорю что эконом сегмент - его целевая аудитория будет или в польше или в регионах.

Никто из приезжих не говорит - что цена аренды зашибись в киеве, буду жить доталого, наоборот лыжи настраивают.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:32

  Унуноктий написав:Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.

Бери з собою Натаху, покажеш, де найкраще житло в Києві)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:47

  investorkiev написав:
  xio13 написав:Предлагаю ввести понятие кроме: Киев фейслесса, еще Чудо-лекарства от Инвесторкиев :))


Идея была в том, чтобы на простых примерах показать такому криптоинвестору как ты факт о том, что в Киеве медицина есть. В Конотопе ее нет.

Замени «инфаркт» на любую другую серьезную болезнь/травму.
Серьезное ДТП в Киеве и Конотопе имеет совершенно разные варианты последствий.

Серьёзные травмы при ЛТП получают в основном на скоростных трассах вне Киева.И повезут сначала в местную больничку.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:50

  Унуноктий написав:Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.

Да, я там в децтве на стадионе в "Кожаном мяче" участвовал. А потом металл принимал. Епеня конкретные. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:51

  Frant написав:
  Унуноктий написав:Біл сегодня на ДВРЗ, прекрасній район. Шикарные сталинки и даже немецкие 2-х этажки, парк, дом культуры, кружки всякие, школы садики.

Бери з собою Натаху, покажеш, де найкраще житло в Києві)))


Ага - а ще подивіться на ICTV "Дільничий з ДВРЗ" ...
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