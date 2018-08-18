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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:52
investorkiev написав:
Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?
Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?
Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?
Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
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sesk
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Додано: Сер 12 лют, 2020 17:57
investorkiev написав:
Скажите лучше нам честно: сколько денежных трансферов (в любом виде- потраченные деньги в отпуске тут, помощь родственникам, подарки, оплаты учебы/лечения/кредитов/покупки недвижимости) вы сделали в Украину за время работы в Щуцыне?
Наверное, тысяч 7 дол. за почти 3 года.
Вывез намного больше: продажа квартиры, машины, сбережения.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:02
asti написав:
Я тоже считаю, что никаких 12 миллионов в Киеве не будет в обозримом будущем. Посмотрите на Европу - есть только 3 мегаполиса: Лондон Стамбул и Москва, причём все они расположены на периферии континента. Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона. В Европе как таковой вообще нет ни одного мегаполиса. Думаю, для Киева население 4-5 миллионов это максимум на ближайшие 20 лет.
Лондон Стамбул и Москва - не европа, не континентальная
крупнейший город Европы - Киев
, за ним идет Берлин и т.д.
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Alex6
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:02
xio13 а как же айтишники? они ж не поедут в польшу, да и на свое жилье не все заработали еще, не так скоро
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Додано: Сер 12 лют, 2020 18:14
sesk написав: investorkiev написав:
Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?
Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?
Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?
Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
Трибекин мечтает про федерацию Украина-ДНР со столицей в Донецке.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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