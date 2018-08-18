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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2965296629672968

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:52

  investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?
Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?
Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?
Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?

Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?

Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.

А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:57

  investorkiev написав:Скажите лучше нам честно: сколько денежных трансферов (в любом виде- потраченные деньги в отпуске тут, помощь родственникам, подарки, оплаты учебы/лечения/кредитов/покупки недвижимости) вы сделали в Украину за время работы в Щуцыне?

Наверное, тысяч 7 дол. за почти 3 года.
Вывез намного больше: продажа квартиры, машины, сбережения.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:02

  asti написав:Я тоже считаю, что никаких 12 миллионов в Киеве не будет в обозримом будущем. Посмотрите на Европу - есть только 3 мегаполиса: Лондон Стамбул и Москва, причём все они расположены на периферии континента. Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона. В Европе как таковой вообще нет ни одного мегаполиса. Думаю, для Киева население 4-5 миллионов это максимум на ближайшие 20 лет.


Лондон Стамбул и Москва - не европа, не континентальная

крупнейший город Европы - Киев :mrgreen: , за ним идет Берлин и т.д.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:02

xio13 а как же айтишники? они ж не поедут в польшу, да и на свое жилье не все заработали еще, не так скоро
380674120425
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:14

  sesk написав:
  investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?
Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?
Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?
Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?

Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?
Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?
Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?

Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.

А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.


Трибекин мечтает про федерацию Украина-ДНР со столицей в Донецке.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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