investorkiev написав:

Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове?Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев?Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве?Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева?Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве?Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.