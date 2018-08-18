Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове? Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев? Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве? Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева? Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве? Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
investorkiev написав:Скажите лучше нам честно: сколько денежных трансферов (в любом виде- потраченные деньги в отпуске тут, помощь родственникам, подарки, оплаты учебы/лечения/кредитов/покупки недвижимости) вы сделали в Украину за время работы в Щуцыне?
Наверное, тысяч 7 дол. за почти 3 года. Вывез намного больше: продажа квартиры, машины, сбережения.
asti написав:Я тоже считаю, что никаких 12 миллионов в Киеве не будет в обозримом будущем. Посмотрите на Европу - есть только 3 мегаполиса: Лондон Стамбул и Москва, причём все они расположены на периферии континента. Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона. В Европе как таковой вообще нет ни одного мегаполиса. Думаю, для Киева население 4-5 миллионов это максимум на ближайшие 20 лет.
Лондон Стамбул и Москва - не европа, не континентальная
крупнейший город Европы - Киев , за ним идет Берлин и т.д.
investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове? Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев? Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве? Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева? Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве? Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
Трибекин мечтает про федерацию Украина-ДНР со столицей в Донецке.
investorkiev написав:Сантехник, и где сейчас главный офис Укрсиба? В Харькове? Куда перенесут главный офис Привата? В Бердичев? Сколько АТБ в Днепре и сколько в Киеве? Сколько хедофисов торговых сетей (Атб, Фоззи, Новус, Велмарт, Ашан, Метро и т.д) - сколько хедофисов в Киеве и во всех вышеописанных вами городах?
Сколько ВР, КМУ, НБУ, генпрокуратур, НКРЭ, антимонопольных комитетов в Украине, и сколько из них находятся вне Киева? Сколько в Украине хедофисов банков и сколько из них НЕ в Киеве? Где находятся посольства стран, представительства ЕБРР, МБРР, и сколько из них НЕ в Киеве?
Ответьте в первую очередь для себя на эти вопросы, с цифрами.
А вот возьмут и построят новую столицу , типа Бразилиа.
Трибекин мечтает про федерацию Украина-ДНР со столицей в Донецке.
А я за федерацию с РФ со столицей в Москве. Так шо? Цены на газ, соответственно коммуналку понизятся. Поток бабла увеличится. Цены на аренду и жильё соответственно тоже.