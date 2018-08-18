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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2966296729682969

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона.

в Софии живёт 1,5 милиона
Бухарест больше 2 млн
Будапешт - 1.7 млн
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 12 лют, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:53

  uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?


Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:56

  Бывалый написав:
  uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?


Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.

тогда получается что все рано или поздно переедут в Киев
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:03

  Бывалый написав:
  uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?


Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.


Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.

В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.

А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!! И там еще и жилье спонсируют, так что в Киев уже не едут.. едут на работу в европу, в киеве платят те же деньги что в глубинке для рабочих.

Биз не хочет платить много обвальщикам, слесарям, плиточникам, карщикам и ид. но!! Тогда они загнутся некому работать будет. Все уедут в Польшу, поэтому в Украине +- все рабочие получают одинаково. Но в киеве еще плюсуйте аренду. Так что скоро лендлордов ждет фиаско.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:06

  uaprofi написав:тогда получается что все рано или поздно переедут в Киев

Нет не получается, в Киеве стоимость жизни выше.

И это не исключение посмотрите среднюю по штатам, она отличается. Буквально сегодня видел заметку, что средняя ЗП в Москве около 90к, а в Пскове к примеру 30к.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:06

  airmax78 написав:
Начинаю завидовать Сереге.


Который Серж-ик? :) Так жаль, что он прислушался к босоногой блондинке, а не к своей подписи на форуме, и НЕ взял в Мисте 2 однухи рядом и зафигачил себе 3к с правильными комнатами. Ценник был вроде от 500 баксов за метр или чуть меньше?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:09

  xio13 написав:
  Бывалый написав:
  uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?


Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.


Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.

В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.

А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!! И там еще и жилье спонсируют, так что в Киев уже не едут.. едут на работу в европу, в киеве платят те же деньги что в глубинке для рабочих.

Биз не хочет платить много обвальщикам, слесарям, плиточникам, карщикам и ид. но!! Тогда они загнутся некому работать будет. Все уедут в Польшу, поэтому в Украине +- все рабочие получают одинаково. Но в киеве еще плюсуйте аренду. Так что скоро лендлордов ждет фиаско.

В 2004
году в моём на то время новострое плитку клали ребята из Волынской области, которые до этого работали в Германии. Тогда начался бум-и тут заработать стало можно больше.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:12

  sesk написав:
  change_pm написав:sesk
не отходите от компьютера далеко, СБУ уже выехал...

зы. А если серьезно, че сидеть ждать у моря погоды? чемодан, вокзал...и уже телепортировался в федерацию. Гора то может к Магомету и не прийти, вся жисть будет прожита зря?(

Внимательно читай. Не в РФ, а федерацию с РФ.
Ну СССР куда-то же уехал, хотя я на месте оставался.


когда в 20 и 21 годах Газпром потеряет 20-30% рынка в Европе, про.е..т Севпоток 2 и Турецкий, вы будет очень не хотеть в федерацию, т.к. кто-то же должен убытки Газпрома отплачивать. Не друзья же Путина это делать, а нарот.

А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:14

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Кто владелец квартиры посуточно?


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proftpd66
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