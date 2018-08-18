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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:52
asti написав:
Основная масса европейских столиц: Варшава, Прага, Берлин, Париж, Мадрид, Рим в пределах 1,5 - 3 миллиона населения, все остальные столицы менее миллиона.
в Софии живёт 1,5 милиона
Бухарест больше 2 млн
Будапешт - 1.7 млн
Востаннє редагувалось uaprofi
в Сер 12 лют, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:53
uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?
Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.
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Бывалый
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Додано: Сер 12 лют, 2020 19:56
Бывалый написав: uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?
Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.
тогда получается что все рано или поздно переедут в Киев
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:03
Бывалый написав: uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?
Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!! И там еще и жилье спонсируют, так что в Киев уже не едут.. едут на работу в европу, в киеве платят те же деньги что в глубинке для рабочих.
Биз не хочет платить много обвальщикам, слесарям, плиточникам, карщикам и ид. но!! Тогда они загнутся некому работать будет. Все уедут в Польшу, поэтому в Украине +- все рабочие получают одинаково. Но в киеве еще плюсуйте аренду. Так что скоро лендлордов ждет фиаско.
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xio13
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:06
uaprofi написав:
тогда получается что все рано или поздно переедут в Киев
Нет не получается, в Киеве стоимость жизни выше.
И это не исключение посмотрите среднюю по штатам, она отличается. Буквально сегодня видел заметку, что средняя ЗП в Москве около 90к, а в Пскове к примеру 30к.
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Бывалый
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:06
airmax78 написав:
Начинаю завидовать Сереге.
Который Серж-ик?
Так жаль, что он прислушался к босоногой блондинке, а не к своей подписи на форуме, и НЕ взял в Мисте 2 однухи рядом и зафигачил себе 3к с правильными комнатами. Ценник был вроде от 500 баксов за метр или чуть меньше?
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change_pm
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:09
xio13 написав: Бывалый написав: uaprofi написав:
Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?
Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!! И там еще и жилье спонсируют, так что в Киев уже не едут.. едут на работу в европу, в киеве платят те же деньги что в глубинке для рабочих.
Биз не хочет платить много обвальщикам, слесарям, плиточникам, карщикам и ид. но!! Тогда они загнутся некому работать будет. Все уедут в Польшу, поэтому в Украине +- все рабочие получают одинаково. Но в киеве еще плюсуйте аренду. Так что скоро лендлордов ждет фиаско.
В 2004
году в моём на то время новострое плитку клали ребята из Волынской области, которые до этого работали в Германии. Тогда начался бум-и тут заработать стало можно больше.
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sesk
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:12
sesk написав: change_pm написав:sesk
не отходите от компьютера далеко, СБУ уже выехал...
зы. А если серьезно, че сидеть ждать у моря погоды? чемодан, вокзал...и уже телепортировался в федерацию. Гора то может к Магомету и не прийти, вся жисть будет прожита зря?(
Внимательно читай. Не в РФ, а федерацию с РФ.
Ну СССР куда-то же уехал, хотя я на месте оставался.
когда в 20 и 21 годах Газпром потеряет 20-30% рынка в Европе, про.е..т Севпоток 2 и Турецкий, вы будет очень не хотеть в федерацию, т.к. кто-то же должен убытки Газпрома отплачивать. Не друзья же Путина это делать, а нарот.
А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
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change_pm
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:14
ул. Драгоманова 10, квартира 295 , 3 этаж
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proftpd66
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