Додано: Сер 12 лют, 2020 20:03

Бывалый написав: uaprofi написав:

Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег? Вы что хотите сказать что если продавец переедет в Киев он будет получать больше денег?



Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно. Это не я хочу сказать это рынок труда такой. Если продавец не по интернету продает, и не у кума, то конечно.

Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!! И там еще и жилье спонсируют, так что в Киев уже не едут.. едут на работу в европу, в киеве платят те же деньги что в глубинке для рабочих.Биз не хочет платить много обвальщикам, слесарям, плиточникам, карщикам и ид. но!! Тогда они загнутся некому работать будет. Все уедут в Польшу, поэтому в Украине +- все рабочие получают одинаково. Но в киеве еще плюсуйте аренду. Так что скоро лендлордов ждет фиаско.