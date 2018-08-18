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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 296829692970297129722973>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.6 5 50
Вже навіть перевищили
38%
19
Приблизно на рівні 2013
16%
8
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
4
Значно нижчі рівня 2013 року
24%
12
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24

  sesk написав:
  change_pm написав:
  sesk написав:Внимательно читай. Не в РФ, а федерацию с РФ.
Ну СССР куда-то же уехал, хотя я на месте оставался.


когда в 20 и 21 годах Газпром потеряет 20-30% рынка в Европе, про.е..т Севпоток 2 и Турецкий, вы будет очень не хотеть в федерацию, т.к. кто-то же должен убытки Газпрома отплачивать. Не друзья же Путина это делать, а нарот.

А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.

Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.


Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.

Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири? Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.

Там главное в политику не лезть.

А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф.

Умом не понять...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sesk написав:Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:35

Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.

Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.

А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!

А в Германии и Скандинавии от 3к евро.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:40

  investorkiev написав:
Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.

Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири? Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.

Там главное в политику не лезть.

А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф.

Умом не понять...

Китаю и нах не впала эта труба , но окурок строит за бюджетные для нарота.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:40

investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:42

  change_pm написав:А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.

  sesk написав:Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.


Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.

Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.

Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?

Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:46

  sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!

Сейчас количество погибших на востоке пересекло отметку в 13 тысяч. У них есть жены, мужья, родители, дети, друзья. Поэтому дружите как-то потише, остальные не так дружелюбно настроены ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:50

  sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!


Как сказал Коломойский: «Сша заставляют нас воевать с Россией и даже денег за это не дают»..
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.

Сколько судеб своими советами вы уже сломали?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:53

  investorkiev написав:Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.

Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири? Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.

Там главное в политику не лезть.

А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф. Умом не понять...


Кацапью умом можно только Расею понять. В Украине кацапью делать нечего!

Донбасятина ума ... мешает многим обьективно смотреть на вещи.

Мне вот интересно, чего вы попхались в вами не любимую сторону и столицу? Масква вас всегда готова была принять. Даже, сейчас не откажется, уверен!

Многие мои кацапские универские друзья свалили на родину (Расею) с Донбаса, а я поехал куда сердце звало, в Киев.

Я тоже родился на Донбассе, но только что-то начал понимать после прочтения массы книг и видя, как себя донбасянин ведет в обычной жизни, возжелал свалить от вас подальше!

Но не тут то было, вы все претесь и претесь по Украине на Запад, свою гнилую уркагано-кацапскую культуру распространяя. Чего ж вы на Восток не претесь???
change_pm
 
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