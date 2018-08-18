Додано: Сер 12 лют, 2020 20:35

Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.

В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.

А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!

Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.А в Германии и Скандинавии от 3к евро.