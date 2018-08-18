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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:24
sesk написав: change_pm написав: sesk написав:
Внимательно читай. Не в РФ, а федерацию с РФ.
Ну СССР куда-то же уехал, хотя я на месте оставался.
когда в 20 и 21 годах Газпром потеряет 20-30% рынка в Европе, про.е..т Севпоток 2 и Турецкий, вы будет очень не хотеть в федерацию, т.к. кто-то же должен убытки Газпрома отплачивать. Не друзья же Путина это делать, а нарот.
А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.
Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири? Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.
Там главное в политику не лезть.
А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф.
Умом не понять...
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:25
sesk написав:
Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:35
Вы привели пример работы обвальщика в Сельпо. Разница 2000-3000 грн. Это фиаско, так как за 2000 грн разницы люди не ездят с регионов в киев.
Я привел пример одинаковых вакансий, так принято для сравнения. Вместо голословных утверждений. Разница с Сумами уже 6 тысяч, с какой-нибудь Каховкой будет еще больше. Да с Днепра или Одессы за 2 к не поедет, а вот с Шостки пусть думает куда ехать в Сумы, Киев или за границу. У меня к примеру плиточник знакомый с Ровенсой области был и в Польше, но последние 3 года в Киеве живет.
В компаниях мелких разницы в зп.обвальщика нету.
А я утверждаю что есть разница, и она не только в Украине, она во многих странах. То есть менеджер к примеру с Сельпо он просто так поставил разные ЗП, ведь есть люди считают что ЗП везде одинаковая.
А вот в польше обвальщик получает от 1000 еуро!!
А в Германии и Скандинавии от 3к евро.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:40
investorkiev написав:
Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.
Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири?
Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.
Там главное в политику не лезть.
А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф.
Умом не понять...
Китаю и нах не впала эта труба , но окурок строит за бюджетные для нарота.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:40
investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!
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sesk
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:42
change_pm написав:
А вот федерация сама может прийти, если ей совсем плохо станет.
sesk написав:
Не пойму, чем пересичному плоха РФ? За 6 лет после Майдана уже могли в реале всё сравнить.
Прошу мой пост не удалять, а если что перенести в Политику или куда он более попадает.
Объясню: я классифицирую население нашего государства на ватников, вышиватников, сочувствующих и думающиех.
Где-то географически проходит ментальная граница между ватой/и верящими в Украину.
Вот вы можете не на той территории оказаться, будучи сочувствующим вате, в случае вами желаемой федерализации. Андерстенд?
Думающие или поддерживают одну из точек зрения. И либо волонтерствуют, как могут, либо чемодан, вокзал... Все просто.
Конечно, легче сидеть ровно и размышлять о выгодах. Но у всего есть цена, и иногда она неподъемна.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:50
sesk написав:investorkiev
Даже Коломойский в 2005 году давал 10 000 долларов за труп маскаля. А щас пропагандирует , что надо дружить. Потому что выгодно. А пересичному выгодно всегда!
Как сказал Коломойский: «Сша заставляют нас воевать с Россией и даже денег за это не дают»..
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:51
Стм, расскажите нам лучше про обвал цен и про то как не нужно покупать квартиры.
Сколько судеб своими советами вы уже сломали?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:53
investorkiev написав:
Зашореность мешает многим обьективно смотреть на вещи.
Севроток2 нужен больше Германии, чем РФ- достроят. Турецкий поток вроде уже запускают? Сила Сибири? Там куча газопроводов. Но в РФ есть промышленность, ядерная энергетика, свое автомобиле и самолетостроение. То, чего у Украины уже нет и не будет.
Сельское хозяйство неплохо поднялось.
Вильнолюды балконы на Тверской не надстраивают.
Нет оттока населения.
Там главное в политику не лезть.
А у нас все прогнозируют капец и катастрофу, но сидят на попе ровно и хейтят Рф. Умом не понять...
Кацапью умом можно только Расею понять. В Украине кацапью делать нечего!
Донбасятина ума ... мешает многим обьективно смотреть на вещи.
Мне вот интересно, чего вы попхались в вами не любимую сторону и столицу? Масква вас всегда готова была принять. Даже, сейчас не откажется, уверен!
Многие мои кацапские универские друзья свалили на родину (Расею) с Донбаса, а я поехал куда сердце звало, в Киев.
Я тоже родился на Донбассе, но только что-то начал понимать после прочтения массы книг и видя, как себя донбасянин ведет в обычной жизни, возжелал свалить от вас подальше!
Но не тут то было, вы все претесь и претесь по Украине на Запад, свою гнилую уркагано-кацапскую культуру распространяя. Чего ж вы на Восток не претесь???
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