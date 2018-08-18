Додано: Сер 12 лют, 2020 21:12

investorkiev написав: Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите Чегдж_пм, вам самим не стыдно? Что вы вообще пишите

Честно говоря, стыдно. Но реально за 20 лет жестко накипело!Только я обустроился в Киеве после донбаских мансов 90хх, как тут как тут ваш шапочник пожаловал со свитой и сочувствующими. Пришлось валить.Погнали шапкокрада, "вы" за любовь с Путиным проголосовали, и при этом уже массово и до маленьких городков центра Украины добрались, и до Львова с Франковском.Пришлось валить во Львов. А вот когда уже и во Львове превысили концентрацию, пришлось еще дальше валить. Уже границ не осталось, которые я не пересекал в попытках уйтиЯ не пойму, если за Путина голосовали, чего к бандеровцам в тыл поехали скрытые консервы?